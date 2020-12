Niurka Marcos muestra el resultado de su prueba de coronavirus

Las pruebas para detectar un posible contagio de COVID-19 están a la orden del día y son muchos los famosos que se someten frecuentemente a los test para estar prevenidos y cuidados.

La última en sumarse ha sido la actriz y bailarina cubana Niurka Marcos, quien para acudir a casa de unos amigos en Ciudad de México tuvo que hacerse una prueba para poder asegurarse de que estaba libre del virus y no era portadora de la pandemia.

La artista isleña de 53 años quiso compartir los resultados del test que se hizo con sus 1,4 millones de seguidores que posee en Instagram. Para su suerte, la respuesta del test fue negativa.

"Les informo a todos mis Bebé Nius que ya me hicieron la prueba y no tengo coronavirus", expresó la mediática cubana en un vídeo que subió a su perfil donde aparece mostrando el aparato con una sola raya que indica que no es positivo.

"Gracias a mis amigos y anfitriones Maru y Tony que me recibieron en su hogar aquí en el D.F. y con la prueba del coronavirus", añadió al post.

La enhorabuena no hizo más que alegrar a los admiradores de Niurka Marcos, quienes le enviaron cariñosos mensajes a través de la propia publicación.

"Qué alegría que estás bien", "Cuídate mucho"" Eres demasiado bella, real, auténtica y madura, te quiero mucho", "Única, no hay dos, nunca cambies, me divierte escucharte y me río a mas no poder", "Me hace feliz verte saludable y con la misma alegría de siempre" o "Te amo Mamá Niu, no te descuides aunque diste negativo", por tan solo mencionar algunos.

Después de dar a conocer la noticia de que no poseía el COVID-19, Niurka Marcos subió una fotografía a su cuenta en la que se le podía ver en una mesa disfrutando de una mariscada al lado a sus amigos.

"Una mariscada exquisita, arroz negro con calamares, bacalao con pan, paella y todos los que están aquí", comentó la intérprete de Aventurera junto a la imagen que también se ganó el apoyo de sus fans.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.