Ponen cámara de vigilancia en la casa del Presidente del CDR para vigilar a Iliana Hernández

La Seguridad del Estado cubano colocó cámaras de vigilancia en la casa del presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), para vigilar a la periodista y activista Iliana Hernández.

"Ponen cámara de vigilancia en la casa del Presidente del CDR para vigilar mi vivienda", denunció la reportera de CiberCuba en sus redes sociales.

Hernández explicó que el presidente del CDR permitió que colocaran la cámara en el techo de su vivienda para vigilar la entrada de su casa.

Iliana, quien por estos días se encuentra sitiada por agentes al servicio del régimen castrista, mostró además a varias personas ubicadas a las afuera de su domicilio con el objetivo de impedir que esta salga a la calle.

En el día de ayer, el activista Esteban Rodríguez se reencontró con el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la sede del Movimiento San Isidro, y se percataron de que a las afueras del lugar también habían sido colocadas cámaras de vigilancia.

"Saludo desde la sede de San Isidro, ni que la cámara nos frenara", dijo Esteban Rodríguez, quien también denunció que la policía puso una cámara de seguridad en la cuadra donde está su vivienda.

"Dejándole saber a los vecinos que es por nuestra culpa. Como siempre poniendo a pelear cubano contra cubano", dijo.

Este viernes Iliana Hernández, al igual que la mayoría de los miembros del Movimiento San Isidro, amaneció sitiada por guardias de la Seguridad en su casa de Alamar.

"Esto es una muestra de que esto tiene que tener un final, estamos secuestrados en nuestras viviendas por pensar diferente. Esto tiene que cambiar ya", dijo Iliana.

Anteriormente había sido detenida y, tras ser liberada, declaró: “Familia, a todos los cubanos que me están viendo, tienen miedo, ellos son los que tienen miedo, y no nosotros. Hoy me di cuenta de eso”.

Iliana Hernández se mantuvo acuartelada en la sede del Movimiento San Isidro, en la calle Damas 955, en huelga de hambre. Desde entonces los huelguistas se mantienen custodiados por la policía cubana, y algunos como Luis Manuel Otero y Claudia Genlui han sido detenidos.