Viceministro de Cultura Fernando Rojas: "Todos los acuerdos los cumplimos"

El viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, aseguró que todos los acuerdos acordados durante la reunión con artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre habían sido cumplidos.

“Todos los acuerdos los cumplimos, incluida la reunión con el ministro que se está dando hoy (...) Que tenemos que ser más inteligentes, más proactivos, de acuerdo”, aseguró hoy el funcionario Rojas.

"¿Cómo podemos reaccionar cuando se nos dice que violamos los acuerdos? ¿Cómo podemos reaccionar cuando de manera absurda, irrespetuosa, se nos dice que no es con nosotros con quien se quiere dialogar? ¿Cómo podemos reaccionar cuando se nos quiere imponer una declaración pública con exigencias bajo presión? Nadie que sea serio funciona así", sostuvo Rojas.

Durante la comparecencia con la prensa nacional y extranjera acreditada en Cuba en la propia sede de ese Ministerio, el viceministro dijo que estaban de acuerdo en hablar con los artistas e intelectuales que tengas estas y otras preocupaciones.

"Nosotros no vamos a darles legitimidad a los que con apoyo del gobierno de los Estados Unidos quieren dañar a este país, y quieren dañar su tranquilidad, y no deja de ser sintomático que esto sea en el momento en que un gobierno estadounidense que ha hecho lo peor que se puede hacer contra el pueblo de este país está terminando su mandato. No parece gratuito que eso sea así. No lo puedo afirmar, pero tengo todo el derecho a tener esa opinión", indicó.

“Que le están sirviendo a una potencia extranjera contra este país es una realidad. No dudo de la honestidad y la decencia de los que se congregaron en primer lugar, pero cuando pasó un rato otros controlaban la situación”, agregó.

Este viernes el Ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, rompió el diálogo consensuado el pasado 27 de noviembre entre las autoridades culturales y un grupo de artistas e intelectuales cubanos que se presentaron en la sede del Ministerio con el fin de solidarizarse con el Movimiento San Isidro y exigir libertades políticas, creativas y de expresión.

El MINCULT acusó a los artistas de querer "imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar" y "pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte".

Entre las peticiones que hicieron los artistas y con las cuales no estuvo de acuerdo el MINCULT, estaban la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel en la reunión, así como de un representante facultado del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, y la participación de Luis Manuel Otero Alcántara.