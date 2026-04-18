El oficialismo llama a usar el humor político, pero reprime a quienes lo practican contra el régimen

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Fernando González, exespía cubano y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), llamó este sábado a usar el humor político para "deconstruir clichés y noticias falsas" sobre Cuba, en el marco del V Coloquio Internacional Patria celebrado en La Habana.

En declaraciones a Prensa Latina, González argumentó que el sarcasmo y la ironía son herramientas válidas para trasladar el pensamiento de la revolución a audiencias internacionales.

"Tenemos que desconstruir muchos clichés y fake news, el tema del bloqueo por ejemplo. Explicar un tema que nos duele tanto con una línea humorística o sarcástica puede ser difícil, pero justo pienso que nosotros los cubanos hemos sobrevivido tanto tiempo porque nosotros mismos nos reímos de todo, hasta de nuestras desgracias. Es un elemento de nuestra propia resiliencia", afirmó.

Sin embargo, el llamado del funcionario contrasta de forma radical con la represión sistemática que el propio régimen ejerce contra artistas y humoristas que usan ese mismo humor para criticar al gobierno.

El caso más documentado es el del escritor y humorista Jorge Fernández Era, sometido a casi tres años de persecución judicial y policial por satirizar al régimen desde sus redes sociales.

Fernández Era fue detenido en múltiples ocasiones: el 6 de abril de 2023, el 28 de noviembre de ese mismo año, el 18 de abril de 2025 mientras intentaba protestar pacíficamente, y el 18 de enero de 2026, cuando permaneció más de 15 horas retenido en el Parque Central de La Habana.

El 18 de julio de 2025, oficiales de la Seguridad del Estado lo golpearon físicamente y publicaron un video para intentar desacreditar su denuncia.

La Seguridad del Estado lo llevó además a la fuerza a dos hospitales para intentar certificarle una esquizofrenia paranoide, método que el propio Fernández Era describió como "el típico recurso del estalinismo".

El humorista Ulises Toirac es otro ejemplo del doble discurso del régimen.

Desde septiembre de 2023, el Ministerio de Cultura presiona a organizadores para no contratarlo, dejándolo sin ingresos.

En junio de 2025 fue citado por la Seguridad del Estado tras criticar medidas de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA y apoyar una huelga estudiantil universitaria, y anunció la citación con ironía: "Parece que no les gusta lo que estoy diciendo".

En febrero de 2026, Toirac denunció la detención de los creadores del proyecto satírico El4tico como prueba de que en Cuba se teme y se reprime la libertad de expresión.

Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, creadores de El4tico, fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 en Holguín y permanecían presos en abril de 2026, según Amnistía Internacional.

A ese patrón se suma la condena a siete años de prisión impuesta el 26 de marzo de 2026 al artista plástico Leonard Richard González Alfonso por pintar carteles con la frase "¿Hasta cuándo?" en paredes de Regla.

Prisoners Defenders registraba 1,214 presos políticos en Cuba a febrero de 2026, cifra récord histórica, en un país donde el oficialismo promueve el humor político siempre que sirva a la revolución y lo castiga cuando apunta contra ella.