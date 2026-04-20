"Se pelea de frente": Toirac denuncia vigilancia y ataques en redes

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este lunes en Facebook una denuncia directa contra la Seguridad del Estado, en la que detalla vigilancia física, seguimiento fotográfico y el despliegue de cuentas anónimas en redes sociales para atacarlo.

El mensaje, dirigido en segunda persona a "el compañero que me atiende" —alusión explícita a su agente de la Seguridad del Estado—, llega un día después de que Toirac fuera vetado nuevamente de actuar en una peña de humor en el Café Teatro Bertolt Brecht, en el Vedado habanero, institución dependiente del Consejo Nacional de Artes Escénicas y el Ministerio de Cultura.

"Al compañero que me atiende: me parece que está faltando algo, que las escaceses no paran en las cosas materiales", abre su denuncia antes de pasar a enumerar con precisión las formas de hostigamiento que denuncia.

Toirac señala que en redes sociales le colocan "detractores" que, además de ser "incultos, groseros y fuerepico", tienen todos el perfil restringido, sin identidad visible.

"Que unánimemente (como las votaciones de todo aquí) sean así, es más muestra de cobardía que de algo que me enseñaron desde chiquito: se pelea de frente", escribió.

También denuncia que le envían personas a fotografiarlo mientras camina por la calle y frente a su casa.

Con la ironía que lo caracteriza, ofrece enviar él mismo las imágenes: "Pudieras pedirme y sin gastarte ni un quilo del presupuesto que le chupan a la economía, y yo te las mando por correo. No sólo de afuera, sino que hago las fotos de los cuartos, la cocina y el baño (incluso sin descargar el inodoro si les interesa)".

El veto a presentarse en vivo, apunta Toirac, no es solo una restricción artística: le impide "ganarse los frijoles", afectando directamente su sustento económico.

Ante la calidad de quienes lo vigilan, pide que "manden otro personal a cumplir las tareas, que estos no aprobaron las escuelas. Ni siquiera las de enseñanza general".

La publicación cierra con una pregunta que resume su denuncia: "Me parece que está faltando algo. Y ya no sé si es cerebro, co***s, o la lealtad con los desposeídos que tanto proclaman y que para ustedes parecen no existir. ¿O las tres?"

Un patrón de represalias que se repite

El antecedente inmediato es el veto del pasado domingo en el Café Teatro Bertolt Brecht, que Toirac describió como parte de una "lista" que "se pone más negra".

No es la primera vez: en abril de 2024 ya había sido impedido de actuar en ese mismo espacio.

En julio de 2025 logró un reencuentro con el público en vivo, pero las restricciones continuaron.

De igual forma, en septiembre de ese año enfrentó una campaña de trolls progubernamentales por haberse atendido en un hospital estatal.

La semana previa a esta publicación fue especialmente activa en críticas al régimen. El pasado miércoles, Toirac atacó en Facebook el acto oficial de Díaz-Canel en 23 y 12 por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, calificándolo de "despilfarro de recursos" en medio de apagones de hasta 1,872 megavatios de déficit.

Este lunes también ironizó sobre la mejora temporal del suministro eléctrico en La Habana durante el V Coloquio Patria, denunciando una manipulación deliberada.

El caso de Toirac no es aislado. El Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, publicado por Prisoners Defenders en enero de 2026 y basado en 200 testimonios, revela que el 98.5% de los declarantes sufrió represalias por actividad en redes como Facebook y WhatsApp, y que el 88% fue reprendido directamente por publicaciones digitales durante citaciones e interrogatorios.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 114 agresiones a la libertad de expresión solo en enero de 2026, un 67.6% más que en enero de 2025, lo que sitúa la denuncia de Toirac dentro de una tendencia represiva en escalada.