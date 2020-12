Daniella Álvarez, seis meses después de la amputación de su pie izquierdo: "Mi pie derecho no volverá a funcionar"

La modelo colombiana Daniella Álvarez vuelve a conmocionar al mundo con una triste noticia. Seis meses después de la amputación de su pie izquierdo, unos nuevos resultados médicos revelan que su pie derecho no volverá a funcionar.

Así lo confirmó ella misma en un vídeo que publicó en su perfil de Instagram, en el que sin perder la sonrisa y la actitud positiva explicó cuál es el nuevo reto al que se tiene que enfrentar.

Según cuenta, recientemente se realizó unas pruebas para evaluar su pie derecho tras la isquemia que provocó que le tuvieran que amputar el izquierdo y los resultados no fueron del todo positivo, ya que revelaron que tiene un nervio dañado por lo que su pie no podrá moverse correctamente.

"Me hice un examen que se llama electromiografía. Después de la isquemia, que se llevó mi pie izquierdo, mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, pero no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que con terapias, con corrientes y con ejercicios, lo más seguro es que se fuera a recuperar", comienza en su relato. Sin embargo, seis meses después, los médicos descubrieron daños irreparables después de que le realizaran nuevas pruebas.

"Me hice la electromiografía y mostró que tenía una lesión muy grave de la rodilla para abajo y fui a donde mi doctor y dijo que el nervio de la tibia y el peroné se dañaron completamente", explicó la exreina de la belleza, que cuenta que difícilmente podrá mover su pie derecho.

A pesar de las malas noticias, la que fue Miss Colombia en 2011 no pierde la sonrisa y dio esta actualización a sus más de 3 millones de seguidores con la mejor actitud. Un vídeo en el que asegura que "después de tantos sacrificios, una noticia como esta ya no es tan dura".

"Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero sólo cuando creemos en Dios, tenemos Fe y Esperanza entendemos que todo ocurre PARA algo. Hoy en día sé cual es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos", comienza el escrito que publicó junto al vídeo.

"Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona", fueron las palabras con las que concluyó este mensaje.

Daniella Álvarez se ha convertido en todo un ejemplo de superación por la entereza y valentía con la que ha hecho frente a la complicada situación que le ha tocado vivir. A pesar de las dificultades de salud que atraviesa, hace frente a cada noticia con una sonrisa, la misma que no pierde y que está presente en su día a día.

