Díaz-Canel cita al trovador Ray Fernández en su Twitter: Cuba por la cuerda floja

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel citó en su cuenta oficial de Twitter el fragmento de una canción del trovador Ray Fernández, quien se estuvo manifestando en los últimos días en contra del Movimiento San Isidro.

"Sangre…Sangre.. / Sangre roja Viene coreando la tropa / Cuba ergástula y estopa / Cuba por la cuerda floja / Tanta Cuba se le antoja / A tanto mártir de cera / Que hoy se rifan la bandera / Como burdo souvenir / Martí volvería a morir / si resucitar pudiera", dice la estrofa compartida por Díaz-Canel, quien le da crédito a Ray Fernández.

El gobernante cubano acompañó la canción del trovador con una foto del acróbata Charles Blondin, quien el 30 de junio de 1859 cruzó por primera vez las Cataratas del Niágara.

Esa misma foto fue utilizada para acompañar la canción de Ray Fernández, que fue publicada en el día de ayer en el medio oficialista Cubadebate.

En los últimos días, la figura de Ray Fernández ha sido tema de polémica entre quienes por años han admirado su música y sus peñas en el Diablo Tun Tun de la casa de la Música de Miramar.

Ese personaje divertido, bonachón y hasta crítico de la realidad cubana en sus letras, ha devenido un detractor de quienes piden libertad y democracia para Cuba.

Mientras los miembros del Movimiento San Isidro de mantenían acuartelados, Ray Fernández insinuó en sus comentarios la entrada de las agentes del castrismo a desactivar a los manifestantes que estaban en la calle Damas 955.

"San Francisco de Asís VS San Isidro Labrador. Hagan sus apuestas", dijo en una ocasión.

Captura de Facebook

Cuando varios de los manifestantes mantenían su huelga de hambre y se debilitaban físicamente, el trovador se burló de estos diciendo: "No como más, en serio".

Captura de Facebook

Este tipo de comentarios le ha agenciado más de una crítica. Tal fue el caso del periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, quien le contestó al músico:

"Aquel que un dijo "Lucha tu yuca Taíno", ahora cambia de oficio: abandona la guitarra y echa mano al betún, el cepillo y la felpa", dijo.

Anteriormente ya Ray Fernández había causado polémica por sus ideas políticas, como la vez que dijo en las redes sociales que se enorgullecía de ser un militante comunista.

"Nadie dude de que éstos son tiempos de definiciones. Yo me enorgullezco de ser MILITANTE COMUNISTA, en mayúsculas lo escribo no por soberbia, sino para que se lea claro y sin equívocos. Lo soy de cuerpo presente y respondo por todo lo que ello implica. Un empedernido y quijotesco romanticismo y una filosofía Marxista hija de la reflexión y no de la hipnosis", escribió Ray.