Día de los Derechos Humanos: Policía impide salir del municipio a la opositora cubana Diasniurka Salcedo

La opositora cubana Diasniurka Salcedo Verdecia fue impedida de salir fuera de su municipio de residencia por un agente de la Policía.

Este jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la joven viajaba en el asiento de atrás de una moto por la carretera de Alquízar, en Artemisa, cuando un oficial detuvo su paso y le pidió su documentación.

“Quitaron mis directas, lo poquito que pude grabar, pero conmigo van a tener que joderse. Ellos me hacen tomar medidas y alguien grabó por mí. Tengo prohibido salir y ¿ni él mismo sabe por qué? ¡Dice que es una orden! ¡Violando todos mis derechos, el otro policía y un oficial de la Seguridad!”, denunció en su muro de Facebook.

La joven publicó dos breves videos en los que se ve el momento en que el agente les hizo una señal para que detuvieran la moto.

Tras revisar el carnet de identidad de la muchacha, se le escucha diciéndole:

“Señorita, buenos días. ¿Cómo está usted? Nosotros tenemos una indicación de que usted no debe salir del municipio hoy”, afirmó.

“¿Hoy yo no puedo salir del municipio, por qué no puedo salir del municipio?”, respondió la activista.

“Yo la exhorto a que regrese a su domicilio”, fue la lacónica respuesta del uniformado.

En un segundo video posteado por la opositora, se escucha su indignada reclamación.

“Explícame qué parte de la Constitución me dice…”, dijo.

“Yo no quiero contestarte”, alegó groseramente el policía.

“Usted sabe qué, yo voy a virar; yo voy a virar porque no vale la pena perder el tiempo. Usted me está a mí impidiendo irme y usted no sabe ni por qué. ¿Me alcanza mis documentos, por favor?”, reclamó la joven.

Diasniurka Salcedo Verdecia se define como opositora y anticomunista, aunque no pertenece a ninguna organización de la oposición en la Isla.

Desde el día anterior su casa estaba siendo vigilada por agentes del régimen, tal como mostró en dos videos que grabó desde su ventana, donde registró el paso de una moto y un carro de la Seguridad del Estado.

“Mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y no van impedir, yo reclamé los míos y lo de los 11 millones de cubanos, no me van humillar más, ¡que quede claro! ¡Así que sigan vigilando que yo me haré invisible!”, escribió en su Facebook.

Diasniurka Salcedo Verdecia acostumbra a ayudar a personas pobres de su localidad. En sus redes sociales suele denunciar la dura realidad en que viven muchos compatriotas, para delimitar a quiénes destinar las donaciones que envían emigrados desde el exterior.

Por esta labor humanitaria ha sido detenida y multada en varias ocasiones, y sus bienes decomisados por agentes del orden.

Ella no es la única opositora cubana sitiada por las autoridades cubanas para impedir que celebre el Día de los Derechos Humanos.

La activista Anyell Valdés Cruz fue detenida cuando salió a llevar a sus hijos a la escuela, y hasta el momento en que se redacta esta nota no se conoce dónde se encuentra, según denunció la periodista de CiberCuba Iliana Hernández.

En noviembre Valdés Cruz se unió a los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en La Habana Vieja, cuando supo de las acciones de los artistas y activistas que se encontraban haciendo huelga de hambre.

Desde el 26 de noviembre, cuando la casa fue violentamente desalojada por las autoridades, la vivienda de esta madre se mantiene bajo estricta vigilancia policial.

La Seguridad del Estado la ha arrestado en otras ocasiones, pese a que ella no pertenece al Movimiento San Isidro ni a ningún grupo opositor.

En varias ciudades del mundo grupos de cubanos se han organizado para denunciar las violaciones de los derechos humanos en su patria. (DDHH).

La convocatoria fue hecha pública por Somos+ y Acciones por la Democracia.