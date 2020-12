William Levy enciende las redes con un sexy saludo desde la hacienda de "Café con aroma de mujer"

Desde que se comenzó a rodar la nueva versión de la famosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer, el actor cubano William Levy, quien encarnará en el show al personaje protagónico Sebastián Vallejo, se han mostrado de lo más emocionado por este proyecto televisivo.

Si bien hace apenas dos días compartió en su perfil de Instagram unas fotografías en las que se le podía ver de lo más sexy y sonriente caracterizado del joven rico hacendado, ahora el artista ha deleitado a sus fanáticos con un vídeo en el que muestra los bellos paisajes del cafetal en el que están filmando la serie.

"Saludos a toda mi gente, desde acá desde Manizales, trabajando y pensando en ustedes. Un besito, cuídense", comentó William Levy en el audiovisual que ha generado una verdadera locura entre sus fanáticos, sobre todo en su público femenino que le ha dejado coquetos comentarios en el post.

"¡Increíble! Me encanta verte feliz. Me encantó la sonrisa al final jaja te amo. Éxito, baby", "Hola bello. Espero que te vaya super bien en tu nuevo proyecto", "Dios mío el amor de mi vida, estoy que cojo vuelo directo a Manizales", "Estoy deseando ver tu nueva telenovela y actuando ¡Love you!", "Apenas empiezan las grabaciones y este 'Café' ya huele a éxito" y "Toda mí adolescencia he estado enamorada de ti y ahora de adulta también jaja", le han piropeado sus admiradoras.

El rodaje del remake de Café con aroma de mujer se está llevando a cabo actualmente en Manizales, una región montañosa del oeste de Colombia, bajo la producción de la cadena de televisión Telemundo.

Además de la participación de William Levy, la telenovela contará con la actuación especial de la popular actriz colombiana Carmen Villalobos, quien también se encuentra dando vida a su papel en la misma localización del cubano.

Desde el Eje Cafetalero, la artista también ha compartido con sus seguidores varias imágenes de lo que se está viviendo detrás de las cámaras, como fue esta fotografía en la que posa de lo más feliz y orgullosa por formar parte de la nueva entrega de Café con aroma de mujer.

"Días espectaculares en este increíble lugar y solo el comienzo de una gran aventura", dijo Carmen en Instagram.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.