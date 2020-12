Joven cubano que protestó contra el Gobierno en La Habana está detenido, acusado de desacato y terrorismo

El joven cubano que protestó en el Boulevard de San Rafael, está detenido en Villa Marista y acusado de terrorismo y desacato a la autoridad, según ha indicado a CiberCuba el abogado cubano radicado en Miami, Santiago Antonio Alpízar.

El nombre del joven es Luis Robles Elizastigui y su familia asegura que se encuentra detenido desde el pasado 5 de diciembre. El oficial de instrucción que los atendió les indicó que está acusado de "desacato y de terrorismo".

La familia de Robles ofreció declaraciones al abogado cubano Santiago A. Alpízar, quien asegura que existen irregularidades en las acusaciones que pesan sobre el joven.

El oficial de instrucción indicó a la familia que la acusación de terrorismo era porque al revisar el móvil habían encontrado mensajes que lo vinculaban a opositores cubanos, e incluso al Movimiento San Isidro, pero nada de esto ha sido probado.

Alpízar recomendó a los familiares de Robles solicitar los servicios de un abogado defensor, en un bufete colectivo, por ser esta la institución que debe obligatoriamente aceptar casos justiciables.

El abogado explicó a CiberCuba que los familiares del joven residen en Cojímar, pero Luis es del oriente del país. Tenía una habitación alquilada en el Cerro y la misma fue registrada por la policía, sin orden judicial para este acto, incumpliendo la ley.

La familia aseguró que al joven le impusieron una multa de 1000 pesos cubanos, pero las razones de esto no quedan suficientemente explicadas. Alpízar les ha recomendado que sea otra de las cuestiones a reclamar por la vía legal con el abogado que soliciten para que lleve el caso en La Habana.

"El primer paso en la defensa de este joven es presentar un habeas corpus​, para lo que la familia no está obligada a tener un abogado", indicó Alpízar.

Santiago A. Alpízar y su socio, el también abogado Arnaldo Miguel Fernández, consideran que este tipo de casos deben lucharse en el ámbito judicial y tribunalicio.

Aunque el sistema jurídico cubano es muy criticable, existen vías para tratar este tipo de detenciones y es importante usarlas para la defensa de los activistas, opositores y periodistas independientes que sufren la represión del Estado, en Cuba.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, también publicó un post en Facebook para visibilizar la represión y las estrategias de la Seguridad del Estado contra este joven al que acusan de desacato y terrorismo.

"No puede ser acusado de nada, todos vimos que no hizo resistencia al arresto. Por favor, no permitamos que se cometa otra injusticia. La familia no debe dejarse intimidar y debe luchar por su libertad. No le conozco pero lo que hizo no es terrorismo ni desacato. El uso de la manifestación pacífica no debe ser considerado terrorismo, ni desacato", señaló Iliana Hernández.

El pasado 4 de diciembre Luis Robles se manifestó pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, en La Habana. Llevaba solamente un cartel que pedía libertad para Denis Solís y no más represión en Cuba. Mientras caminaba por la calle se escuchaba la voz de numerosas personas decir "tienes toda la razón", "¿hasta cuándo vamos a aguantar?".

Al ser detenido por la policía, varios cubanos salieron en su defensa. "Él está reclamando sus derechos, no es ningún loco", gritaban personas que rodeaba al joven.

La Seguridad del Estado en Cuba ha aumentado sus acciones represivas contra activistas, artistas, opositores y periodistas independientes, desde que en la noche del 26 de noviembre, irrumpieron violentamente en la sede del Movimiento San Isidro, donde un grupo de cubanos se mantenía acuartelado y algunos de ellos en huelga de hambre, para exigir la liberación de otro ciudadano detenido arbitrariamente por la policía, Denis Solís.