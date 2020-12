Marino Murillo: "No podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria"

El vicepresidente cubano y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, compareció este viernes en la primera de una serie de Mesas Redondas televisivas dedicadas al tema del "ordenamiento monetario y cambiario", eufemismo oficial para la unificación monetaria decretada esta semana y la consiguiente devaluación del peso, además de otra serie de reformas económicas vinculadas con este proceso.

Durante su intervención televisiva, luego de explicar la posible diferencia en la distribución de utilidades por parte de las diferentes empresas estatales, Murillo aseguró que "no podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria", una declaración que contradice el discurso histórico de la Revolución sobre la justicia social y la vulgata sobre la economía socialista que la dirigencia cubana ha enarbolado durante décadas.

El llamado "zar de las reformas económicas" del régimen cubano también reiteró que el proceso conocido como "Tarea Ordenamiento" sí tendrá implicaciones para la población, pues se eliminarán subsidios y se realizará una transformación radical de los ingresos y las pensiones.

Sobre el sector de las empresas, Murillo Jorge dijo que ciertamente con el cambio de 1 dólar x 24 CUP todo lo importado se encarece, al menos en un primer momento. “Las materias primas llegan más caras al sector empresarial, el incremento de salarios formas costos y los precios empresariales suben, por lo tanto los minoristas deben moverse para no subsidiarlos, porque la lógica es subsidiar personas y no productos”.

El sistema empresarial cubano tiene que "reaccionar", aseguró, antes de exhortar a trabajar con más eficiencia.

Sobre el llamado "reparto de utilidades" de las empresas, el funcionario recordó que durante mucho tiempo las empresas repartían las utilidades y solo podían distribuir dos, tres o cinco salarios medios, si sobrecumplían los indicadores. “Las empresas estatales tenían muchas regulaciones para distribuir sus utilidades. Y una cooperativa, por ejemplo, no tenía restricciones”.

Al referirse a que todos los actores tienen que estar en igualdad de condiciones, dijo que ahora se busca que no haya límites para la distribución de las utilidades a sus trabajadores. “Las utilidades lo que hay es que crearlas y ya luego se reparten. No hay límites”.

Es una realidad, “no podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria. Si usted está en una empresa que es capaz de repartir cinco salarios medios de las utilidades, perfecto. Si está en una que no reparte porque la gestión es deficiente, no tendrá acceso, sin embargo cobrará el salario escala que no se penaliza”.

“Una devaluación es un ajuste y el principal ajuste en Cuba es llamar a ser más eficientes ante el trabajo”, añadió.

Murillo Jorge también hizo alusión a las normas jurídicas que desde este jueves están disponibles en el sitio web de la Gaceta Oficial, y especificó que el Decreto-Ley No. 17, que ampara todo el proceso, posee 110 normas complementarias.

Este decreto contiene la fecha de inicio del proceso, el plazo de retirada del CUC, el establecimiento de una sola tasa de cambio para toda la economía y la determinación y publicación de la tasa por el Banco Central de Cuba.

En otra polémica declaración, Murillo aseguró que "no vamos a permitir los precios abusivos. Se va a velar por esto, porque sino no resolvemos nada".

En la redes sociales, muchos cubanos replicaron a estas palabras citando los altos precios establecidos por el Estado cubano en sus tiendas en Moneda Libremente Convertible.

Curiosamente, las palabras de Murillo Jorge fueron reproducidas en la página de Facebook de la Aduana Nacional de Cuba, que acaba de anunciar un aumento de los aranceles a las importaciones y envíos sin carácter comercial a las Isla a partir del 1 de enero, cuando comience el proceso de unificación monetaria en el país.