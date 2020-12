Pitbull estrena canción con Yomil y IAmChino en memoria de El Dany

El rapero y productor cubanoamericano Armando Christian Pérez, conocido por el nombre artístico de Pitbull, estrenó una canción junto a los reguetoneros IAmChino y Yomil, en memoria de El Dany, quien falleció en La Habana por un paro cardíaco a la temprana edad de 31 años.

Titulado “Give it to me”, el tema fue lanzado con un videoclip, en que al final se lee “In loving memory of Daniel El Dany Muñoz”. “Que en paz descanse El Dany, disfruta el cielo”, dice Pitbull en una parte de la canción. Durante el clip, se aprecian varias imágenes del fallecido reguetonero.

“Más que agradecido una vez más con IAmChino, Pit y todo su equipo 305 por tener presente a mi hermanito. Así que ya lo sabe todo nuestro público, ahí los esperamos para que nos den el apoyo, que nos fuimos mundial”, dijo Yomil Hidalgo en redes sociales.

En agosto, Pitbull anunció que estaba preparando junto al popular Dj IAmChino un homenaje especial para El Dany. “Siempre gracias a ustedes por la oportunidad, ya hicimos historia, ahora vamos seguir haciendo historia y el legado del Dany siempre vivirá”, comentó entonces IAmChino, también cubano y uno de los productores más cotizados del momento en la música urbana y Dj de Pitbull.

Pitbull anteriormente había colaborado con Yomil y El Dany, en la creación de Libertad 547, el undécimo álbum de estudio del cubanoamericano, donde el dúo figuró con el tema Winning.

La muerte de El Dany en el hospital Calixto García, en La Habana, a mediados de año, fue un suceso que conmocionó a los cubanos dentro y fuera de la isla. El reguetonero era una de las figuras más populares y prominentes de la industria musical cubana y sus éxitos junto a Yomil acaparaban los primeros puestos de las listas de éxitos de Cuba.

A la par de la música, El Dany también era un amante de la moda. Sentó varias pautas en el estilo de vestir entre los jóvenes en la isla e incluso lanzó su propia línea de ropa, Sensei, en la cual está plasmada su pasión por las tendencias urbanas.

En su barrio, el artista se había ganado el afecto de quienes lo rodeaban, pues con frecuencia ayudaba a sus vecinos y les regalaba ropa y zapatos a los jóvenes. A comienzos de la crisis del coronavirus, el reguetonero estuvo entregando bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad a familias de Cayo Hueso, en La Habana.

