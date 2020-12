Iliana Hernández asegura que saldrá este martes a la calle: Mañana tengo una entrevista en la Embajada de España

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández anunció que mañana saldrá de su casa a pesar de que continúa vigilada por la Seguridad del Estado, cuyos agentes le han impedido salir de su domicilio desde hace ya 18 días consecutivos.

Hernández apuntó hoy en una directa desde Facebook que este martes 15 de diciembre tiene una entrevista en la embajada española de La Habana a la que piensa asistir, pues ella no tiene ninguna causa pendiente, no ha cometido ningún delito.

La reportera afirmó ser ciudadana española y comentó sobre su derecho a entrevistarse con los funcionarios españoles libremente debido a esto, aunque el estado cubano la mantiene regulada ilegalmente y no reconoce su doble ciudadanía.

Además, agregó que comenzará a hacer su vida normal y salir a la calle sin temor a que la policía política pueda detenerla, lo que considera una responsabilidad del gobierno cubano, ya que ella no ha violado ninguna ley.

Por otra parte, la reportera desmintió cualquier tipo de rumor que vincule acciones violentas o actos vandálicos y terroristas contra el Movimiento San Isidro, que ha sido difamado como tal por la propaganda del gobierno cubano.

“Los acuartelados en San Isidro creemos en la cultura y en la libertad, no en la violencia, ni en el terrorismo (...) Nosotros no estamos de acuerdo con actos violentos, ni con el terrorismo, no tenemos nada que ver con eso”, enfatizó Hernández en su directa.

La reportera también denunció el secuestro por parte de la Seguridad del Estado hoy a las 2 de las tarde de la ciudadana Kety Méndez, la madre de una joven autista que ha luchado contra el tratamiento que el gobierno cubano le ha ofrecido a su hija.

En el día de hoy, varios de los acuartelados en San Isidro han manifestado sus intenciones de salir a la calle y de no obedecer el arresto domiciliario al que han sido sometidos.

El escritor Carlos Manuel Álvarez anunció que saldría de casa de su abuela en el pueblo de Cárdenas, Matanzas, donde actualmente se encuentra.

“Saldré a la calle, y volveré a entrar a la casa de mi abuela solo por mi voluntad. O me meten preso sin causa alguna, y tramitan de manera convencional este encierro barato, o me dejan suelto por mi pueblo y mi país, con todas las causas a mi favor”, escribió Carlos Manuel en Facebook.

Asimismo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó hoy en una directa en Facebook que saldría a la calle a pesar de que lo detengan: “Ya yo me cansé, no quiero estar más aquí adentro, voy a salir. (...) No sé si hoy, si mañana, si pasado mañana. Cuál es el delito para tenerme encerrado dentro de mi casa, mi casa no es una prisión”.