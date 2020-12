Gobierno cubano planea exonerar de impuestos a cuentapropistas suspendidos por la pandemia

Los trabajadores cubanos por cuenta propia que hayan visto afectada su actividad por la pandemia, durante 6 meses o más, podrán ser exonerados de presentar la declaración jurada del próximo ejercicio fiscal que comenzará el 28 de enero de 2021.

La exención para los cuentapropistas afectados está contemplada en el Presupuesto del Estado 2021, del cual informó este lunes la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños ante los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional de Cuba.

Propietarios de bares, restaurantes, locales y todos los emprendedores que hayan tenido que cerrar sus negocios o cesar su actividad a causa de la COVID-19, estarán exentos de presentar la declaración de impuestos en 2021, siempre que la afectación haya sido por un período de tiempo igual o superior a los seis meses de duración.

Además del impacto de la pandemia, el Presupuesto del Estado para el 2021 se verá marcado por ser el primero que se elabora teniendo en cuenta la próxima entrada en vigor del ordenamiento monetario y financiero.

En ese sentido, el Presupuesto del próximo año respaldará los gastos de la reforma general del salario y las pensiones, prevista en la llamada “tarea ordenamiento”, según anunció el Noticiero Estelar de la televisión cubana.

El documento recoge la eliminación de subsidios y gratuidades excesivas, pero contempla el mantenimiento de subsidios que respaldan las políticas sociales, sobre todo para aquellos sectores que quedarán más expuestos luego de la unificación monetaria y el alza de los precios, precisó la periodista Thalía González.

Asimismo, el Presupuesto para 2021 prevé un redimensionamiento de las bases imponibles para la aplicación de impuestos. Entre las medidas contempladas está la reducción e incluso la eliminación de impuestos indirectos para las ventas mayoristas.

También está prevista la reducción de la carga tributaria a los trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de que no se encarezcan los precios de venta finales. No obstante, la ministra Bolaños avisa que está prevista una subida generalizada de los precios, tanto en el sector privado como en el estatal, aunque no se permitirán y se sancionarán los incrementos especulativos.

Otra novedad importante anunciada por Bolaños fue la creación de una reserva de 716 millones de pesos para afrontar los gastos de políticas sociales y ayudas directas a los más afectados por el ordenamiento monetario y financiero. Se trataría de una partida, según explicó la ministra, que no estaría directamente asignada en el Presupuesto, sino que se iría librando a partir de las necesidades notificadas en los presupuestos municipales.

Como última novedad, la titular de Finanzas y Precios, informó que el Presupuesto autoriza a los gobiernos municipales a retener un % de la recaudación al final del ejercicio 2021, con el objetivo de que esta fórmula se convierta en la principal fuente de financiación de los gobiernos de los territorios.