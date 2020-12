Periodista cubano a Clandestina: ¿Cuándo van a decirle al Gobierno cubano que tiene que parar?

El periodista cubano José Raúl Gallego, quien reside en México, lanzó fuertes críticas contra la marca Clandestina, después de que el activista Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas en la sede del Movimiento San Isidro, denunciara que la tienda se utilizara para cargarle los móviles a represores.

“Hace unos meses cuando Zara les copió un diseño le dijeron: "Zarita, tienes que parar". Luego, cuando les cerraron una tienda virtual le dijeron a Marco Rubio: "Tienes que parar"”, recuerda Gallego en un comentario de Facebook.

Comentario de José Raul Gallego a publicación de Clandestina.

“En la Tángana del Parque Trillo algunas personas se aparecieron con pulóveres que decían "Actually, I'm in el Trillo" y no escuché reclamos. Hace casi veinte días tienen parqueada una patrulla frente a su tienda reprimiendo a Esteban Rodríguez y su esposa y no solo no le han dicho al MININT o a Díaz-Canel que tienen que parar, sino que además prestan su tienda para cargarle los móviles a los represores”, escribió.

“Entonces, Clandestina ¿ese es el país que quieren? ¿Ese es en el que sienten que sus negocios pueden florecer sin competencia? ¿Colaboran con el represor, pero no con el reprimido? Dedíquenle unos minutos a pensar cómo eso repercute sobre su marca, en caso de que eso sea lo único que les importe. Recuerden: el estado de cosas actual no va a ser eterno”, advirtió.

Hasta este momento, Clandestina no ha respondido al comentario del periodista.

La marca ha ganado gran popularidad, aunque a menudo sus posicionamientos políticos respecto del gobierno han sido cuestionados. A comienzos de año, el actor estadounidense Ben Affleck, quien se encontraba de visita en La Habana junto a la actriz Ana de Armas, fue visto usando un pulóver de esa tienda.

Clandestina es considerada la primera marca de moda independiente en Cuba y opera a nivel mundial desde 2017. Vende en su tienda de La Habana, en comercios minoristas del extranjero y por internet. Sus diseños son conocidos por su confección a base de materiales reciclados.

“El mensaje que Clandestina está enviando a todo el mundo es que la moda no tiene que ser sobre el consumo; es más bien un medio de expresión”, dijeron en una ocasión las creadoras de dicha tienda, Idania del Río y Leire Fernández.

“Creo que en América Latina hay muchos lugares donde tienes que inventar tu vida diaria y Cuba es uno de esos países”, agregó Fernández.

Por otro lado, este martes la Seguridad del Estado levantó la vigilancia que mantenía sobre el activista cubano Esteban Rodríguez. Él mismo transmitió el momento en que pudo salir a la calle nuevamente y saludar a sus vecinos, luego de casi dos semanas en arresto domiciliario, una suerte que igualmente corren otros de los manifestantes del MSI y de la protesta de noviembre frente al Ministerio de Cultura.

Rodríguez fue desalojado a la fuerza junto a los otros huelguistas del MSI tras un operativo de la Seguridad del Estado el 26 de noviembre que extrajo a los manifestantes congregados en la sede del Movimiento para pedir la libertad del rapero Denis Solís, arrestado por un presunto delito de “desacato”. A raíz del operativo, todos los protestantes han sido vigilados permanentemente en las afueras de sus domicilios.