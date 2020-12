Susana Pérez dedica unas emotivas palabras a su nieto por su 14 cumpleaños

La actriz cubana Susana Pérez ha compartido en su cuenta de Instagram unas preciosas palabras dedicadas a su nieto Víctor que acaba de cumplir 14 años de edad.

"Víctor, Víctor, Victorio, Victorino, hoy hace 14 años que abriste tu mirada azul al mundo, yo no estaba contigo, todavía, pero empecé a quererte en la distancia hasta que pudimos reunirnos y poco a poco fuimos construyendo este amor que para mí es lo mejor y más importante de mi vida", comenzó la artista el extenso texto que publicó acompañado de varias imágenes del muchacho.

"Recuerdo muchas cosas que por supuesto tú olvidaste, tus primeros pasos, tus primeras palabras, nuestros paseos hasta el day care y nuestros juegos de saca patica y saca manito. Cómo aprendiste a convencerme de que necesitaba ir a Publix para que te comprara los carritos que coleccionabas entonces", continuó.

Seguidamente, Susana Pérez quiso enviarle a su nieto una reflexión sobre la adolescencia que comenzará a vivir durante los años venideros y darle sus mejores consejos de cómo afrontar esta difícil etapa.

"En estos 13 años a tu lado yo he tenido momentos buenos, malos y regulares pero verte ha borrado todo y me ha llenado siempre de una felicidad que solo tiene un nombre: amor. Hoy comienzas una etapa, quizás la más difícil de la vida, no solo la tuya, todos pasamos por lo mismo, en que el hombre que hay en ti empieza a luchar contra el niño que todavía eres y te llenarás de angustias, dudas, pensarás que ninguno de nosotros somos cool, que nadie te comprende en fin estarás durante un tiempo en una tormenta pero tienes que saber que todo va a pasar, que volverás a querer a tu familia, que retornaremos a serte simpáticos y estoy segura que surgirá en ti ese hombre de bien, bello y bueno que todos hemos contribuido a formar", añadió.

Para finalizar, la actriz le dejó saber a Víctor que siempre podrá contar con ella y que siempre estará a su lado para apoyarle en todo lo que sea necesario.

"Pero antes de terminar quiero dejarte este aviso: a mi no hay nada que me asombre ni me escandalice, así que siempre puedes contar conmigo y con mi comprensión y mis consejos. Muchas felicidades en este día y que logres todo lo que sueñas, pero recuerda que tus sueños dependen de ti. Te ama. Tu abuela", concluyó.

El homenajeado es hijo de la cubana Vanessa Domínguez, hija de Susana Pérez. La actriz también es madre del popular actor cubano Roberto San Martín, quien por su parte tiene dos hijas, Daniela y Martina, frutos de su matrimonio con la fotógrafa española Alicia Barrera.

