Vecinos del activista Esteban Rodríguez impiden acto de repudio

Decenas de personas impidieron el miércoles que un hombre con un cartel realizara un acto de repudio en La Habana Vieja, según confirmó el activista Esteban Rodríguez.

“Señores mis vecinos le dieron la respuesta que llevaba este personaje”, escribió Rodríguez en Facebook junto a un vídeo en que se ve al hombre con un cartel en que se lee "Viva la Revolución Cubana", parado frente a un auto al que impide circular, mientras un grupo creciente de personas le gritan cosas.

Aunque el sujeto en cuestión empezó a gritar -esperando encontrar apoyo entre los presentes- “pin pon fuera, abajo la gusanera”, frase convertida en todo un clásico en los actos de repudio en Cuba, en realidad solo se escucha que unos pocos niños lo siguen.

Contrario a lo esperado por el individuo, varias personas lo hicieron quedar en ridículo con frases como "muerto de hambre"; “aquí es todo en dólares”; "no hay pasta de dientes” o la conclusión: "aquí no hay comida, no hay ná, está bueno ya viejo”.

El hecho habría ocurrido en la calle Villegas entre Lamparilla y Obrapía, y el hombre en cuestión sería “el profesor de la iniciativa comunitaria Casa-Taller Terarte”, según precisó ADN Cuba.

“Yo estaba en mi casa, yo no estaba dentro del vehículo”, comentó Esteban Rodríguez en declaraciones a CiberCuba, y dijo desconocer quiénes viajaban exactamente en el auto, que tenía chapa de turismo.

"Una persona que no tenga nada de cordura puede ver un carro de turismo simplemente como un enemigo, sin saber si tal vez es de un cubano que radica en Europa", añadió el activista, que se ratificó orgulloso de la actitud de la gente en su barrio.

En los últimos días, varios de los huelguistas de San Isidro han sido víctimas de actos de repudio. Entre ellos figuran el realizado contra la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, el también activista Osmani Pardo y contra Adrián Rubio, este último en paradero desconocido tras haber sido detenido este jueves.

El miércoles la Seguridad del Estado levantó la vigilancia que mantenía a Esteban Rodríguez, quien transmitió el momento en que pudo salir a la calle nuevamente y saludar a sus vecinos, luego de casi dos semanas en arresto domiciliario.

Fue su hija quien presenció el momento en que la patrulla policial se fue de la cuadra, dejando así que el activista y su familia pudieran circular por la ciudad. El martes, Rodríguez había denunciado que la vigilancia de la Seguridad del Estado sobre él y su esposa desde hacía más de 20 días había provocado que su hija tuviera que ir sola a la escuela.