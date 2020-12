Seguridad del Estado retira vigilancia a Iliana Hernández

La Seguridad del Estado retiró la vigilancia que tenía implantada desde hace más de tres semanas a la periodista de CiberCuba Iliana Hernández.

"Se fue la vigilancia que tenía aquí, por lo menos visiblemente no hay patrullas ni represores, esta es la calle J donde me secuestraron el martes", dijo la periodista.

IIiana Hernández fue detenida el pasado 15 de diciembre cuando se disponía a salir de su domicilio, donde se ha mantenido vigilada por la Seguridad del Estado, cuando pretendía asistir a una entrevista en el Consulado de España en La Habana.

“No soy terrorista, no tengo ningún armamento peligroso encima. Soy una cubana libre y por tanto tengo todo el derecho de salir y entrar de mi casa. Policía que venga a impedirlo debe venir con una orden de un juez o algo que justifique esa acción”, dijo sobre esta situación la periodista.

A la reportera, tras ser liberada, le impusieron una multa de 100 pesos, la cual se negó a pagar por tildarla de injusta.

"Me pusieron una multa, no la voy a pagar porque es injusta y se los dije a ellos, hacía tiempo que no me ponían una multa y si quiere la Teniente Coronel Kenia que me invente una causa por una multa de algo que yo no cometí", sostuvo.

Iliana Hernández también fue víctima de un acto de repudio frente a su casa donde la tildaron de mercenaria. Además, la Seguridad del Estado ubicó una cámara de vigilancia en la casa del jefe de su CDR para vigilar su movimientos.