United Airlines contacta a pasajeros que tuvieron contacto con un posible caso de coronavirus

La compañía aérea United Airlines realiza varias gestiones para notificar a los pasajeros del vuelo 591, con destino a Los Ángeles desde Orlando, que pudieron tener un contacto con un pasajero que falleció posiblemente con coronavirus tras realizar un aterrizaje forzoso en Nueva Orleans el lunes último.

En un mensaje divulgado este viernes se supo que la compañía norteamericana se ha puesto en contacto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país, con el fin de localizar a los pasajeros que pudieron tener contacto directo con el hombre, quien falleció de un paro cardíaco.

Aunque no se puede asegurar todavía que el hombre tuviera coronavirus, se ha generado la alerta y se recopila toda la información necesaria para aclarar el asunto y de ser posible aislar a aquellos que tuvieron contacto directo con la víctima.

United relató que el pasajero, antes de abordar el avión, aseguró que no había dado positivo ni tenía síntomas de COVID-19, sin embargo fuentes familiares aseguraron con posterioridad que el hombre se sentía mal antes del día del viaje e incluso su esposa llegó a expresar preocupación por tener la enfermedad, según un reporte de The New York Times.

“Para proteger la privacidad del individuo, no estamos brindando esta información al público”, dijo la agencia.

El mensaje explicó además que tras el aterrizaje forzoso del lunes se dio la orden de continuar hacia Los Ángeles porque en un inicio los expertos médicos dictaminaron que se trataba de un problema cardíaco y por tanto "no se justificaba un cambio de avión".

United Airlines le dio al resto de los viajeros la posibilidad de desembarcar y tomar un vuelo posterior o continuar hacia Los Ángeles, por lo tanto todos optaron por continuar.

Hasta el momento se conoce que al menos 4 miembros de la tripulación se encuentran en cuarentena y las autoridades sanitarias hacen un llamado a todos los pasajeros a que se mantengan aislados ante cualquier sospecha de coronavirus.

En Estados Unidos la cifra de muertes asociadas al nuevo coronavirus ha ascendido en las últimas horas a 314 mil y hay más de 17,5 millones de casos confirmados desde que apareció la enfermedad en ese país.

Los expertos y organismos internacionales de salud alertan de una tercera ola de contagios debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, teniendo en cuenta las concentraciones de personal en lugares públicos y privados.

Aún así se toman medidas restrictivas que no son iguales en todos los sitios, como el decreto de toques de queda, la limitación del número de personas que se pueden reunir y el aforo en centros recreativos.

Aunque la enfermedad sigue avanzando en todo el mundo, ya son cada vez más cercanos los planes de vacunación para contrarrestar al COVID-19. En Florida se espera que lleguen muy pronto unas 400 mil dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna.

El tratamiento llegara a los hospitales Jackson, UM Health, Baptist, Broward Health, Memorial Regional y otros, y a diferencia de la producida por Pfizer, no requiere de neveras de ultracongelación para su traslado y preservación, por tanto es mucho más fácil su manejo.