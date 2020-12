Policía detuvo a los reguetoneros Ovi y Natanael Cano en Cuba por entregar ayuda a personas necesitadas

El reguetonero cubano Ovidio Crespo -más conocido en el mundo artístico como Ovi- fue detenido en Cuba junto al también artista mexicano Natanael Cano mientras ambos repartían alimentos y dinero en un barrio de la provincia de Ciego de Ávila.

Ovi, quien reside en Estados Unidos, viajó a la isla junto a su amigo Natanael para ver a sus familiares y para que su amigo conociera el barrio donde creció. Sin embargo, lo que no esperaban es terminar detenidos durante unas ocho horas por repartir ayuda en la calle a las personas que lo conocieron antes de ser famoso.

“Fui a ver a mi familia que hace como 3 años que no la veía y bien contento de poder regresar a la tierra donde nací. Estuve ayudando a los muchachos que crecieron conmigo, ayudé a mis familiares. Tuve unos problemas por allá porque el gobierno de Cuba es bien extraño”, comentó el artista para un programa de televisión mexicano, y precisó que fue señalado por presuntamente querer formar un levantamiento en contra del gobierno.

"Empezamos ayudar a los muchachos del barrio y llegó la policía y empezó a preguntar si estábamos dando dinero para manifestaciones o para hacer contrarrevolución. Pasamos un mal rato pero gracias a Dios pude ver a mi familia…Fuimos al barrio donde yo nací y quise ayudar a mis panas monetariamente, con comida o con ropa, pero parece que alguien llamó a la policía. En Cuba existe un comunismo, que nadie puede ser rico, todo el mundo tiene que ser pobre”, añadió el cantante.

"Nos detuvieron porque estábamos haciendo un video en el barrio, yo vivo en Ciego de Ávila y empezamos a regalar dinero en el barrio, a los niños y a las personas mayores. Llegó la policía, la Seguridad del Estado y militares con perros, nos revisaron la cámara para ver si estábamos diciendo algo en contra el gobierno. No estábamos haciendo nada malo, solo ayudando a las personas”, declaró, aunque eso no impidió su arresto durante algunas horas.

Después que lo soltaron, Natanael Cano regresó de inmediato a Los Ángeles. El reguetonero precisó que el cantante mexicano tomó la decisión de no regresar más a Cuba hasta que haya libertad en la isla.

Ovi, por su parte, permaneció otros dos días junto a su familia. El cantante lamentó la dura situación que se encuentra el país y las malas condiciones de vida de gran cantidad de personas.

Con solo 20 años, Crespo voló de Cuba a Ecuador y desde allí cruzó fronteras a pie durante 25 días hasta llegar a Estados Unidos, donde consiguió grabar su primer disco, titulado Buen Viaje, con el sello Rancho Humilde.

Ovidio Crespo, que actualmente tiene 24 años, pasó de estudiar una carrera de Ciencias Médicas en Cuba a ser un representante de los llamados “corridos tumbados”, que marcan un nuevo camino en el género urbano al combinar los sonidos propios de ese género con los corridos mexicanos.

Cuando llegó a Estados Unidos no tenía familia ni amigos, lo pasó mal en algunos momentos, pero su empeño lo llegó de encadenar trabajos en Arizona a grabar en un estudio en Los Ángeles.

"Todos pasamos por una situación difícil, cada artista sabe lo que ha pasado, la gente te ve cuando ya estás pegando (teniendo éxito), pero no sabe qué hay detrás de tu pasado ni de tu historia. Cada cual tiene un camino diferente", dijo en octubre de este año en declaraciones a la agencia Efe.

"El problema es que mi Cuba, mi isla bella no está tan bella, no sé si es el Gobierno, pero no sé por qué hay tanta pobreza —dice—. No hay nada, ni trabajo, ni sueños, ni metas", dijo entonces.