Denuncian que nuevas pensiones no alcanzarán para costear la canasta básica en Cuba

Una denuncia en redes sociales del cubano Carlos Urdanivia Hurtado reveló que las pensiones no alcanzarán para cubrir los costos de la canasta básica en la isla, luego de los ajustes de salarios y pensiones anunciados por el gobierno como parte de un paquete de medidas que busca la unificación monetaria y cambiaria.

Urdanivia Hurtado hizo pública en su Facebook la sorpresa que se llevó al descubrir que su madre, de 95 años, recibirá 1070 pesos al mes por pensión de viudez, para costear una canasta básica que costará aproximadamente 1118 pesos, a partir de enero de 2021.

“Según me explican en el Banco, por ser una pensión por viudez era un 30% menos”, señaló, cuando según la Gaceta Oficial y los medios oficialistas cubanos, sería de 1528 pesos, de acuerdo con las nuevas medidas de unificación monetaria de la llamada “Tarea Ordenamiento”.

“Todos los titulares y encabezados de la prensa oficial cubana, léase Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Mesa Redonda, ACN, Cubadebate, etc., resaltaban por estos días que el mínimo del pago de las pensiones por edad e invalidez para los retirados sería de 1525 CUP, considerando pudieran así cubrir el costo de la canasta básica que va a ser a partir de enero de 1118 CUP”, precisó Urdanivia Hurtado en su publicación.

“Me remití nuevamente a la Gaceta y cierto, en el artículo tercero tocan el tema de la manera complicada y ambigua, típica de las 'letras chicas' de todos los documentos legales; y si yo me fui con la bola mala de la tablita de la Gaceta y los titulares de prensa, ¡imagínense un anciano de más de 75 u 80 años!”, comentó el cubano.

“Entonces, las pensiones mínimas realmente son 1070 CUP y no 1525 CUP!!!”, advirtió.

La preocupación de Urdanivia Hurtado deja en claro que, en realidad, contrario a lo anunciado por el gobierno cubano y los medios de prensa oficialista, las pensiones mínimas son de 1070 pesos, para enfrentar no solo el costo de la canasta básica, sino el de otras necesidades que permiten vivir normalmente, por ejemplo, la electricidad, otro servicio al que el régimen elevó los precios.

La publicación suscitó numerosos comentarios y reacciones de compatriotas, que expresaron su indignación y manifestaron problemas similares.

“Es la situación con la que tendrá que lidiar mi madre. Ella tiene la pensión por viudez igual que la de tu mamá. No contaba con eso ni ella ni yo mismo. Será una dura y decepcionante noticia que tendré que darle durante estos días. Ya con 1528 era un trabajo para magos llevando la sobrevida al límite, esos 1000 y piquito de ahora son una burla, la manera más penosa de decirles a nuestros ancianos que no importan, que les dejan a su propia suerte sus últimos años...”, expuso otro cubano ante el mismo dilema.

Los ancianos pensionados en Cuba tendrán que enfrentarse desde enero a la realidad: el precio de una canasta de referencia será de 1528 pesos y en ella se tiene en cuenta el consumo de 2100 kilocalorías diarias, “que es el mínimo que tiene que consumir un cubano", según dijo el jefe de la implementación de los lineamientos económicos en Cuba, Marino Murillo, en la Mesa Redonda.

“Mi Madre me tiene a mí que mientras pueda respirar haré lo indecible, excepto robar (uno de los muchos valores que heredé de ella y de mi padre) para que no le falte absolutamente nada de lo que necesite. Mucho me preocupan los miles de ancianos sin ningún familiar que los sostengan”, concluyó Urdanivia Hurtado.

Según expertos, se espera que a raíz de las nuevas medidas económicas que se llevarán a cabo a partir de enero del próximo año, se produzca un aumento desproporcionado de los precios de los productos, que el Estado cubano no podría controlar, debido al creciente desabasto generado por la crisis económica y el aumento de casos por la pandemia de coronavirus.