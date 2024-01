Tres hermanos viven en una cueva en el extremo más oriental de Cuba

Tres hermanos cubanos viven en una cueva en las inmediaciones de la zona de Pozo Azul Bagá, en el extremo más oriental de Cuba, La Punta de Maisí, en condiciones de extrema pobreza y olvidados por las instituciones cubanas.

“Yo nací aquí, en la zona, y ya voy a cumplir 60 años”, dijo Leonides Terrero Pérez, el mediano de los tres hermanos en un video recogido por el youtuber Juan Carlos, creador del canal “Vámonos con Juanka”.

El hombre dijo que nació en una cisterna que queda cerca de la cueva y allí vivía junto a sus padres. Al morir la madre, el padre de los tres hermanos se quedó a vivir en otra gruta cercana a la de ellos.

Cuestionado sobre qué hace en su día a día, respondió que a pesar de su enfermedad se encarga de mantener el lugar ordenado para cuando regresan sus hermanos que son los que trabajan.

“Yo estoy enfermo, no puedo trabajar, perdí la visión, estoy operado de hemorroides y no puedo operarme más según el médico y yo me dedico a la crianza aquí, a atender a los animalitos… lo que haya que hacer aquí yo lo hago”, detalló en el video que consta de dos partes para mostrar la historia de estos tres hombres.

Las imágenes muestran que las condiciones de vida de estos hermanos son de extrema pobreza, con algunas cacerolas, las camas rústicas montadas en palos frágiles y con apenas unos delgados colchones que no separan el cuerpo de la base.

“Mi vida ha sido esta, ya lo que ahorita no voy a poder, porque ya los años me van atacando y la enfermedad”, dijo.

El hombre además contó que no han recurrido a hospitales ni tampoco llegan los médicos. “Aquí venía una viejita, chiquita ella, de ahí de Sabana… esa era la que hacía los partos acá”, narró.

Un aparte de la conversación fue la comida, pues las provisiones las llegan a tener gracias a lo que les regala la naturaleza, cocos para beber agua y sacarles la grasa para cocinar con ella, también, pescados, alguna carne, pero todo muy inestable, aseguran en su historia.

Su historia que está alejada de las convencionales casas y apartamentos de lujo, también se asemeja a la de un anciano de 90 años que vive en una cueva ubicada en el municipio montañoso del Tercer Frente, en la provincia de Santiago de Cuba.

“Se llama Salvador Ortega y la cueva está situada en el Alto del Indio en el poblado de Las Bocas. Durante los últimos años, Salvador, a quien también se le conoce como El Nene, vive en un agujero aislado de la sociedad. Su elección de vida no fue por gusto, sino porque no tenía otra opción”, denunció en Facebook el usuario Petronilo del Río, quien comparte un video de la cueva donde está viviendo el anciano cubano.

Las inhumanas condiciones en que viven varios ancianos cubanos no solo se observan en las cuevas. También otro cubano de 65 años, residente en la provincia de Matanzas, lleva ocho años viviendo en una cisterna en desuso, en condiciones de insalubridad y vulnerabilidad que las autoridades no han atendido a tiempo.