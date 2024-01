Jubilados cubanos denuncian precariedad tras modificaciones en el cálculo de las pensiones

La modificación del método para calcular la cuantía de las pensiones por edad y por invalidez total decretada por el gobierno cubano sigue generando dudas y malestar entre jubilados y pensionistas.

Tras la promulgación del Decreto 99 a inicios de enero, funcionarios del régimen cubano han tenido que ofrecer explicaciones y aclaraciones en los medios oficialistas con el objetivo de aplacar los ánimos de los afectados por la medida.

Entre otras cuestiones, Virginia Marlén García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS), explicó que las modificaciones al cálculo de la pensión sólo abarcan a jubilados del sistema empresarial y no a los del sector presupuestado.

La directiva del INASS precisó que el Decreto 99 no tiene por sujetos aquellos trabajadores del sistema empresarial que solicitaron la jubilación en diciembre pasado, sino a quienes la soliciten a partir de ahora. Tampoco afecta a los jubilados reincorporados al empleo, ni a los acogidos al pluriempleo.

No obstante, la medida –justificada como necesaria para “atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social”- sigue provocando malestar entre los cubanos, tal y como demostraron los comentarios dejados por internautas en medios oficialistas.

“A los que trabajamos duro con más de 45 años y se nos aplicó la escala antes del reordenamiento, [no nos toca] ninguna mejora. Es triste”, dijo Manuel en la sección de comentarios del periódico Trabajadores.

“Mi nombre es Jorge Rafael Rodríguez y tengo 75 años. Me jubilé con la Ley vieja y percibo de jubilación 1,525 y pico, lo cual no me alcanza para la vida en estos momentos, sin ampliar mucho. Con todos estos ajustes que se hacen con relación a las jubilaciones y demás, ¿cuál es mi perspectiva?”.

“¿Cuál será la situación para los que ya estamos pensionados? ¿Se mantendrá la escala que tenemos (en mi caso 1,628 CUP)? ¿No se revisará?”; “Entonces, ¿no hay subida de pensión a los que trabajábamos en empresas presupuestadas? Por favor, necesitamos saber eso, pues, de ser así, quedaríamos con lo que cobramos de pensión actualmente”, preguntaron otros.

“Quisiera saber qué análisis se ha realizado en relación con las personas que se jubilaron antes del reordenamiento y que en la actualidad reciben pensiones por debajo de los 2,000 pesos”, exigió Isabel Martínez Medina.

En un largo comentario, la internauta identificada como Sonia Hazzard describió una situación que retrata a buena parte de los jubilados y pensionistas cubanos.

“Muy triste lo de los pensionados, y muy de cerca lo vivo. Tengo a mi papá, médico jubilado de 82 años, que cuando se graduó en la Habana fue a prestar servicio social a la sierra maestra en el año 1970; en el año 79, cuando se disponía regresar a la Habana, le pidieron 6 meses de apoyo en la fábrica de níquel de Nicaro; fue 6 años vanguardia nacional, cumplió misión intenacionalista en Etiopía, combatiente del ejército rebelde, alfabetizador, estuvo en Playa Girón, fue profesor de mis profesores de medicina y ¿sabes cuánto es su jubilación?”, preguntó.

A continuación, respondió: “1,680 pesos. Y como mi papá están los demás enfermeros, maestros, soldadores, panaderos, en fin toda esa generación de los años 70 y 80 que hoy la mayoría se jubiló al principio del 2000 y tienen una chequera inferior a un asistenciado social. Creo que la dirección del país debe pensar en esas personas. No deberían ser vulnerables, deberían poder vivir dignamente de su jubilación, porque entregaron su vida con el sueño de que un día íbamos a estar mejor”.

“Soy trabajadora de Salud Pública, jubilada contratada y con 24 años de servicio. Me comunicaron que no me corresponde el aumento porque soy Técnico de Gestión Documental, y no me consideran Técnico de Salud, como tampoco a los Asistentes de Salud (por ejemplo, quien friega muestras biológicas en un laboratorio). Mi pregunta es: ¿Sólo los médicos, estomatólogos y técnicos de la salud se lo merecen? ¿Y el resto del personal qué?”, preguntó Luisa María Gómez Machado.

"Yo soy jubilada de educación. Por problemas de enfermedad me retiraron en marzo del 2018, recibo tres veces a la semana un tratamiento de hemodiálisis. Mi pensión actual es 1,733 pesos. Como persona vulnerable que soy quisiera averiguar si puedo recibir una ayuda económica por parte del gobierno. Yo no quiero que me regalen nada, pero de vez en cuando que nos vendan un módulo con alimentos, muy importantes para nuestra salud. Hay personas que lo reciben gratis y enseguida lo venden, y el que de verdad está enfermo y lo necesita, no le brindan nada", se quejó María Teresa Bles Santelices.

“¿Y los jubilados que lo hicimos por la ley anterior, que sólo recibimos entre 1,500 y 1,600 pesos (que no nos alcanza para nada) dónde quedamos? ¿Es que acaso nadie piensa en nosotros, que entregamos todo nuestro esfuerzo y sacrificio al trabajo? Y ahora quedamos tirados a nuestra suerte, como viejos tarecos”, preguntó Blanca Rosa Santos Fernández.