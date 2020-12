José Feliciano lanza nueva versión de 'Feliz Navidad' producida por el cubanoamericano Rudy Pérez

Medio siglo después de su estreno, José Feliciano lanzó una nueva versión de su clásico navideño “Feliz Navidad”. Producido por el cubanoamericano Rudy Pérez, “Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)” incluye un reparto de 30 estrellas de 9 países y pretende ser un homenaje al músico y al himno navideño que compuso en el año 1970.

La regrabación del tema, a cargo de Anthem Records, ha contado con la producción musical de Rudy Pérez, reconocido compositor, productor, arreglista, ingeniero de sonido, director musical, cantante,​ empresario y filántropo cubano-estadounidense. Pérez, nacido en Pinar del Río en 1958, emigró con nueve años a Estados Unidos donde ha trabajado con decenas de artistas de primera línea, ha ganado 5 Grammy y ha sido el primer productor latino en ser reconocido por Billboard como productor del año por cuatro años consecutivos.

“Estoy muy agradecido a Helen Murphy y a Anthem Records por el honor y privilegio de haber producido este evento increíble que celebra el 50 aniversario del adorado clásico navideño ‘Feliz Navidad’. Es muy emocionante poder hacer este proyecto en colaboración con mi mentor, el legendario José Feliciano, que me dio mi primera oportunidad como productor y compositor de canciones”, declaró Pérez a Anthem Entertainment.

Pérez, quien conociera a Feliciano en 1983 y produjera su álbum ‘Ya soy tuyo’ que relanzó la carrera del cantante, ha declarado que “esta nueva versión de ‘Feliz Navidad’ va más allá de géneros y generaciones. Las superestrellas que se han unido para este nuevo sencillo nos han ofrecido interpretaciones espectaculares llenas de pasión y alegría que nos llenan a todos de espíritu navideño”.

“La canción engancha y está llena de amor y alegría. José Feliciano es un icono cultural y un tesoro nacional” añade Helen Murphy, CEO de Anthem Entertainment. “Esperamos que esta canción nos llene de alegría a todos ahora que entramos en la época navideña”. ‘Feliz Navidad’ es la canción navideña bilingüe más exitosa de todos los tiempos. Según Murphy, este nuevo single se convertirá en un icono que continuará con el legado de la canción original de José por los próximos 50 años.

Nombrado por la revista Billboard como “productor de la década” por conseguir ubicar más de 10 hits en el Top Ten entre los años 2000 y 2010, Pérez ha compuesto más de mil canciones, de las cuales más de 300 han llegado al Top Ten. Ganador de más de 500 discos de Oro y Platino certificados, 5 premios Grammy y 19 nominaciones, además de 5 premios ASCAP al Compositor del Año, Pérez ha sido declarado por sus colegas y líderes de industria como “el productor y compositor de canciones con el toque de Midas¨.

El cubanoamericano Pérez ha escrito y producido canciones para artistas como Feliciano, Beyoncé, Jennifer López, Julio Iglesias, Christina Aguilera, Luis Miguel, Marc Anthony, Jon Secada, Cyndi Lauper, Roberto Carlos, José Luis Rodriguez (El Puma), Arturo Sandoval y Juan Luis Guerra entre muchos otros.

A propósito del lanzamiento, José Feliciano dijo: “Es difícil de creer que lleve cantando ‘Feliz Navidad’ por 50 años. Estoy emocionado por la generosidad, espíritu y pasión que todos mis amigos han puesto en esta canción y estoy agradecido de que este tema una a tanta gente alrededor del mundo. Quiero agradecer especialmente, por su cariño y dedicación, a mi amigo Rudy Pérez, quien ha producido algunos de mis álbumes favoritos ganadores del Grammy a lo largo de los años”.

El legendario cantante, compositor y guitarrista puertorriqueño es conocido por muchos de sus éxitos internacionales. Nueve veces ganador del Grammy (incluyendo uno a toda su carrera), Feliciano es el autor de versiones como de “Light My Fire,” de The Doors, “Che Sarà,” o “La Copa Rota”. Su versión de “California Dreamin” ha sido uno de los temas más reproducidos de la banda sonora de la película ‘Érase una vez en Hollywood’ de Tarantino.

“Me gustaría hacer un concierto en Cuba" declaró Feliciano en octubre de 2019. "Pero no cobraría la entrada porque yo le debo mucho a ese pueblo. Cuando mi música estuvo prohibida allí los cubanos me apoyaron escuchándola en cassettes ¿Cómo les voy cobrar? Mi concierto sería una manera de poner un granito de arena para promover la libertad en ese país que tanto quiero”, recogía en sus páginas El Nuevo Herald.

Producido en tiempos de coronavirus, con grabaciones en remoto, ‘Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)’ ha reunido a celebridades de todo el mundo, tales como Shaggy, Jon Secada, Gloria Gaynor, Michael Bolton, Styx o Julio Iglesias Jr.

Escrita e interpretada por José Feliciano, ‘Feliz Navidad’ es una de las canciones navideñas más vendidas y exitosas de todos los tiempos. La legendaria canción fue producida y grabada por el productor Rick Jarrard en octubre de 1970 y lanzada en noviembre de ese mismo año por RCA Records, pero no fue hasta 1998 que apareció en las listas. La ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) reconoció a ‘Feliz Navidad’ como una de las 25 canciones navideñas más reproducidas, cantadas y grabadas en todo el mundo.

