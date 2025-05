"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y Hallel Génesis lo sabe: Así suena su tema para Tekashi 6ix9ine

“Qué caro me salió llorar, papi, pero no fue por ti, es el que el pañuelo era Prada”. Así arranca Hallel Génesis su nuevo tema, "La Última", una poderosa tiradera con sabor a desahogo, empoderamiento femenino y ritmo urbano, dirigida a su ex el rapero Tekashi 6ix9ine.

Con barras que destilan ironía y fuerza, la cantante cubana se suma al coro global de mujeres que han decidido transformar el dolor en hits virales. Al más puro estilo de Shakira y Karol G, Hallel dispara verdades con rimas directas y una actitud que deja claro que el despecho ya no se sufre en silencio: se convierte en música, se monetiza y se baila.

“Mis amigas me preguntan por ti, si digo la verdad por ti ya no siento nada / No me sigue en Instagram pero me sigue llamando / Hace falta que te aclares, mira que te haces el duro pero si te ven llorando la careta se te cae”, dice una parte de la letra.

El video, cargado de estética sensual y femenina, acompaña a una letra que mezcla elegancia con reproche. Hallel Génesis se muestra en control absoluto, rodeada de bailarinas y con una presencia escénica que recuerda tanto en imágenes como en ritmo a ese exitazo de Karol y Shakira que fue “TQG”.

La canción se mete sin rodeos en la ruptura de ambos e insinúa algunas cuestiones que hasta ahora no se conocían: “Mira que me lo dijeron, lo que no sirve se bota / Que bien me va con el otro y tú no encuentras la otra / Que te lo haga como yo, que te bese como yo, es difícil olvidarme / Te juro que lo intenté pero yo no soy Dios para cambiarte / Intenté de mil maneras que la historia así no fuera / Probaste con millones pero ninguna te llena / Ahora quieres volver, lo siento, qué pena / Me va mucho mejor pegando todos mis temas”.

Aunque la cantante no menciona directamente a Tekashi en el título, las pistas son evidentes para cualquiera que haya seguido su mediática relación y posterior distanciamiento: “Por qué no se nos dio, papi ahora lo entiendo / Al final saqué mi cuenta y 60 más 9 no es cien por ciento”.

Este tema no es solo una canción: es un manifiesto de independencia emocional, una declaración de principios y una estrategia bien calculada para facturar con cada verso.

Con este lanzamiento, Hallel Génesis demuestra que el desamor y las rupturas pueden ser el mejor impulso creativo. Porque como dice la nueva regla de oro no escrita acuñada por Shakira: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

