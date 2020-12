Esteban Rodríguez, huelguista de San Isidro: El régimen quiere fabricarnos un delito

Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas de San Isidro, quien ha mantenido un férreo activismo durante el último mes en defensa de los Derechos Humanos en Cuba, denunció públicamente a los órganos de la Seguridad del Estado de intentar fabricarles un delito.

A través de una transmisión en directo desde su cuenta de Facebook, Rodríguez relató cómo la policía política amenazó en una de sus comisarías a un joven de 17 años, vecino de su barrio. Según el activista, la causa del interrogatorio fue la presunta vinculación del joven con Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo y él.

“La policía lo citó a la estación por el robo de un teléfono. Una vez allí, se presentó el teniente coronel Vladimir, el mismo que violentó a Anamely Ramos, y le aseguró al joven que tenía vínculos conmigo, que ellos (el MININT) lo sabían. Él no tiene nada que ver conmigo, yo no sé quién es. Le dijeron que ellos tenían información de que Luis Manuel y Maykel le pagarían dinero a cambio de que él lanzara piedras y botellas en escuelas y centros públicos”, reveló.

Citación oficial a Jorge Soto, quien fuera interrogado por "vínculos" con San Isidro / Foto: Esteban Rodríguez

“Amenazaron al muchacho con condenarlo a 10 años por actos vinculados al terrorismo. Están tratando de fabricarnos un delito. Intentan que el joven nos vea como sus enemigos, que trabaje con ellos, que sirva para su juego, pero él actuó bien, fue valiente”, afirmó Rodríguez.

Advirtió que estos procedimientos son el modus operandi de la dictadura y que el mundo debe conocer cómo funciona el poder en Cuba: “Quieren sembrar el poder bajo el temor del pueblo. Tienen miedo porque la juventud está levantando su voz”.

Rodríguez reiteró en varios momentos de la transmisión que el Movimiento San Isidro es pacifista, que sus integrantes se oponen a toda expresión de violencia.

“Durante el interrogatorio le mostraron una foto de Luis Manuel y lanzaron comentarios homofóbicos sobre su persona”, comentó el activista, y añadió que uno de los oficiales usó calificativos despectivos para referirse a los homosexuales.

El activista denunció en la misma transmisión las amenazas telefónicas recurrentes que sufren los opositores en Cuba.

“Ayer recibí una llamada de un número desconocido, a propósito de la directa que hice en la calle. Me dijeron que podía pasarme cualquier cosa, que pensara en mis hijas”.

Denunció, además, la situación que atraviesa su hija luego de que el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) expusiera públicamente su identidad tras los sucesos de San Isidro. Según relata Rodríguez, su hija está siendo presa del bullying en su centro de estudios.

“Llaman a la niña 'la opositora'. Pero mi niña está bien preparada. Camina con la frente en alto, orgullosa de su padre”, aseguró.

La violencia escolar no se aborda regularmente en los programas educativos de Cuba o en foros públicos, no existen líneas telefónicas para su denuncia anónima o circulares del Ministerio de Educación que arrojen luces sobre este particular.