Acusan a Natti Natasha de copiar a Karol G

Natti Natasha y Karol G son de las divas urbanas más exitosas de la música latina. Con su talento, personalidad y sus canciones han conquistado la industria musical. Además, por sus interacciones en redes sociales se puede decir que entre ambas hay muy buena sintonía. Sin embargo, en los últimos días la dominicana ha sido atacada duramente por los los fans de la 'bebesita' que la han acusado de copiar a su ídolo.

Todo comenzó este fin de semana cuando la intérprete de Criminal compartió una fotografía suya en la que aparece con una melena de color azul. Aunque se desconoce si es la suya o se trata de una peluca, inmediatamente miles de usuarios acudieron al tablón para asegurar que copió el estilismo de la colombiana, quien desde hace semanas lleva su pelo ese color de cabello.

"La made in china de Karol g", "Pensé que era Karol G", "Le copió el pelo a Karol", "La copiona quiere verse igual a @karolg", "Quiere parecerse a la más dura @karolg con el cabello de ese color", "Le autentica no te quieras parecerte a ella porque no le llegas a los talones", "¿No había más colores? Que copiona" o "Debería ser original y no imitar a nadie, o sea, a Karol G. No le queda bien imitar y pintarse el cabello como ella".

Estas son solo algunas de las decenas de críticas que se leen junto al post. Aunque eso sí, hay quienes salieron en defensa de la dominicana para recordar que hay muchas personas en el mundo que llevan el pelo de ese color y que el resto pueden llevarlo también sin necesidad de copiar.

"Que Karol tenga el cabello azul no quiere decir que ninguna otra artista pueda usar ese color de cabello", comentó un seguir de la colombiana.

De momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto de esta polémica que se ha formado en el mundo virtual.

Pero por las publicaciones que compartió Natti Natasha desde el domingo, todo apunta a que el pelo que llevó era una peluca que lucirá en alguno de los videoclips que tiene por lanzar.

¿Y tú? ¿Qué opinas?

