Todo comenzó con una simple historia en Instagram. Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, compartió hace unos días un video con la canción “Corazón roto”, interpretada por Brray, Chencho Corleone, Jhayco, Ryan Castro y Anuel AA, el ex de la “Bichota”.

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de horas, los fans de Karol llenaron las redes con comentarios, asegurando que Verónica había sido “poco leal” con su hermana por usar una canción del artista con quien la paisa vivió una relación “tóxica y difícil”. Algunos la criticaron duramente, mientras otros defendieron su derecho a escuchar la música que quisiera.

Ante el revuelo, Verónica decidió salir a aclarar la situación con un video en sus redes. “Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar un tema de Emmanuel. Yo a mi hermana la respeto, la admiro y la amo. Simplemente fue una canción que escuché y me gustó”, dijo, dejando claro que no había ninguna intención oculta detrás de su publicación.

También aclaró que entre ella y Karol todo está bien, y que la polémica fue más cosa de los fans que de la familia. “En mi familia todo está muy bien. Ustedes son los que siempre ven lo malo”, comentó, visiblemente cansada de las críticas.

Aun así, los comentarios siguieron, y el debate sobre la “lealtad entre hermanas” se mantuvo vivo por varios días. Fue entonces cuando apareció el mensaje de Karol G, que cambió el tono de la conversación y calmó las aguas.

Verónica compartió en sus historias el mensaje que le envió su hermana lleno de cariño: “No le pongas atención a lo que diga la gente. Recuerda siempre las intenciones de tu corazón. La gente puede decir lo que quiera, pero si tú sabes que no lo hiciste con mala intención, ahí muere todo”.

Verónica acompañó la captura del chat con unas palabras que derritieron a los fans: “Cuando los corazones son sanos y sin malas intenciones… Te amo hermana y gracias por ser mi motor”.

Con ese gesto, la Bichota zanjó la polémica con elegancia y demostró que, más allá de las canciones, los rumores y los comentarios en redes, lo que prevalece entre las hermanas Giraldo es el amor y el respeto.

