Una madre cubana ha desatado una ola de risas en TikTok al descubrir que podía hablar con ChatGPT... y no solo eso, ¡sino también ponerle nombre! El video, publicado por el usuario @yoha_el_estupendo, ya acumula más de 7 millones de visualizaciones y miles de comentarios que celebran la naturalidad, carisma y ocurrencia de su madre.

La conversación comienza con una frase que ya es viral: “No me gusta el nombre ese tuyo, ChatGPT”, dice la mujer, mientras habla con la IA usando la función de voz desde su teléfono móvil. Después de que le diera varias opciones, decide cambiarle el nombre por uno con más “sabor”: “Te vas a llamar Karol G”.

Lejos de ignorar la propuesta, la inteligencia artificial acepta su nuevo apodo con estilo: “Aquí estaré como Karol, charlando cuando quieras”, le responde. La madre, encantada, le sigue el juego, le habla como si fuera una amiga de toda la vida, y hasta le propone cantar juntas. “Vamos a cantar una canción”, le dice con tono entusiasta, desatando carcajadas en toda Internet.

El video se ha convertido en un fenómeno viral, no solo por lo gracioso de la escena, sino por lo auténtico de la reacción. No hay poses, no hay guion: solo una madre cubana hablando con una máquina como si estuviera en plena tertulia con una vecina.

Las redes sociales estallaron con reacciones y creatividad.

Frases como “Espérate, que todavía no quiero colgar”, “El estupendo es mi hijo” o “Cállate, que estoy hablando con mi amiga” se han ganado el cariño de los usuarios, que no dejan de compartir el video, comentarlo y sumarse al buen humor que ha generado.

Lo más leído hoy:

Más allá del chiste, el clip muestra cómo la tecnología, incluso la más avanzada, puede adaptarse al día a día de personas de todas las edades y convertirse en una experiencia cercana y divertida. Y si encima se llama Karol G, ¡mejor todavía!

Sin duda, esta madre cubana no solo domesticó a la inteligencia artificial, sino que le puso ritmo, sabor y una buena dosis de risas. Y ahora, millones en TikTok están encantados con ella.

Preguntas frecuentes sobre la interacción de cubanos con la tecnología y la cultura viral en TikTok