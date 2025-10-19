Una madre cubana ha desatado una ola de risas en TikTok al descubrir que podía hablar con ChatGPT... y no solo eso, ¡sino también ponerle nombre! El video, publicado por el usuario @yoha_el_estupendo, ya acumula más de 7 millones de visualizaciones y miles de comentarios que celebran la naturalidad, carisma y ocurrencia de su madre.
La conversación comienza con una frase que ya es viral: “No me gusta el nombre ese tuyo, ChatGPT”, dice la mujer, mientras habla con la IA usando la función de voz desde su teléfono móvil. Después de que le diera varias opciones, decide cambiarle el nombre por uno con más “sabor”: “Te vas a llamar Karol G”.
Lejos de ignorar la propuesta, la inteligencia artificial acepta su nuevo apodo con estilo: “Aquí estaré como Karol, charlando cuando quieras”, le responde. La madre, encantada, le sigue el juego, le habla como si fuera una amiga de toda la vida, y hasta le propone cantar juntas. “Vamos a cantar una canción”, le dice con tono entusiasta, desatando carcajadas en toda Internet.
El video se ha convertido en un fenómeno viral, no solo por lo gracioso de la escena, sino por lo auténtico de la reacción. No hay poses, no hay guion: solo una madre cubana hablando con una máquina como si estuviera en plena tertulia con una vecina.
Las redes sociales estallaron con reacciones y creatividad.
Frases como “Espérate, que todavía no quiero colgar”, “El estupendo es mi hijo” o “Cállate, que estoy hablando con mi amiga” se han ganado el cariño de los usuarios, que no dejan de compartir el video, comentarlo y sumarse al buen humor que ha generado.
Más allá del chiste, el clip muestra cómo la tecnología, incluso la más avanzada, puede adaptarse al día a día de personas de todas las edades y convertirse en una experiencia cercana y divertida. Y si encima se llama Karol G, ¡mejor todavía!
Sin duda, esta madre cubana no solo domesticó a la inteligencia artificial, sino que le puso ritmo, sabor y una buena dosis de risas. Y ahora, millones en TikTok están encantados con ella.
Preguntas frecuentes sobre la interacción de cubanos con la tecnología y la cultura viral en TikTok
¿Por qué se ha vuelto viral el video de la madre cubana hablando con ChatGPT en TikTok?
El video se ha vuelto viral porque muestra a una madre cubana interactuando de manera auténtica y divertida con ChatGPT, al que decide renombrar como "Karol G". La naturalidad y el carisma de la madre, junto con la capacidad de la tecnología para adaptarse a este tipo de interacciones, han generado risas y simpatía entre millones de usuarios en TikTok.
¿Cómo está influyendo la tecnología en el día a día de los cubanos según los videos virales?
La tecnología, a través de herramientas como ChatGPT y Alexa, está proporcionando nuevas formas de interacción y entretenimiento para los cubanos, incluso para aquellos que no están familiarizados con estos avances. Muchos videos virales muestran a cubanos sorprendidos y emocionados al descubrir cómo la tecnología puede integrarse en su vida cotidiana, brindando momentos de humor y conexión emocional.
¿Qué impacto tiene la cultura cubana en redes sociales como TikTok?
La cultura cubana tiene un impacto significativo en TikTok, con videos que destacan por su humor, autenticidad y la capacidad de los cubanos para adaptarse a diferentes situaciones. La riqueza del lenguaje cubano y su cultura vibrante se reflejan en las interacciones con la tecnología, las reacciones emotivas en reencuentros familiares y el orgullo por sus raíces, lo que genera un fuerte sentido de comunidad y conexión entre los usuarios.
¿Cómo están utilizando los cubanos TikTok para compartir experiencias migratorias?
Los cubanos están utilizando TikTok para compartir sus experiencias migratorias de manera emotiva y auténtica. A través de videos, muestran reencuentros familiares, adaptaciones culturales en nuevos países y la emoción que conlleva el uso de tecnología a la que no estaban acostumbrados. Estas historias resuenan profundamente entre aquellos que han vivido situaciones similares y contribuyen a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en la diáspora cubana.
