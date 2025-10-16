Karol G sigue volando alto —esta vez, literalmente—. La colombiana se convirtió en la primera artista latina en actuar en el icónico Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Y lo hizo a lo grande, con brillo, fuego y mucho flow.

Vestida con un mono rojo de encaje y pedrería, la “Bichota” apareció en el escenario interpretando sus temas “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, ambos de su último disco Tropicoqueta. Su actuación comenzó acompañando el desfile de modelos como Bella Hadid y, en la segunda parte, sorprendió al público quitándose la falda larga que llevaba para revelar un look más audaz, con el que lució unas alas rojas al estilo de los icónicos “ángeles” de la marca.

Minutos después del espectáculo, Karol G compartió su emoción en Instagram, donde publicó una foto con las alas y escribió: “Oficialmente un Angelito de Victoria’s Secret. ¡Latina Foreva!”. La publicación superó rápidamente los millones de reacciones y desató una ola de elogios en redes.

El público aplaudió, las cámaras no dejaron de enfocarla y las redes sociales ardieron en comentarios: “La verdadera diosa latina”, “Karol G se comió la pasarela”, “Esto sí es representación”, fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.

En la pasarela también brillaron Gigi y Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y la también colombiana Valentina Castro. Pero no hubo duda: la noche fue de Karol G, que llevó el poder femenino y latino a un escenario históricamente dominado por modelos anglosajonas.

El desfile contó además con actuaciones de Madison Beer, Missy Elliott y el grupo de K-pop TWICE, pero la energía latina de la paisa se robó todas las miradas. Hasta las pantallas del recinto se rindieron ante ella con el mensaje “Latin Foreva”, como homenaje al impacto de su música y su identidad.

Lo más leído hoy:

Victoria’s Secret, que lleva un par de años reinventándose con una imagen más inclusiva y diversa, encontró en Karol G el símbolo perfecto de su nueva era. La artista representa autenticidad, fuerza y alegría: justo lo que la marca necesitaba para brillar otra vez.

Entre música, glamour y empoderamiento, Karol G volvió a hacer historia. Y si algo dejó claro en Nueva York es que cuando la “Bichota” despliega sus alas, no hay quien le quite el vuelo.

Preguntas frecuentes sobre la histórica actuación de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025