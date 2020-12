Cubanos hacen cola todo el día para comprar en dólares en el mercado de 70 y se van con las manos vacías

Una cola kilométrica en los alrededores del mercado de 70 fue lo que encontró nuestra reportera, Iliana Hernández, tras acercarse el martes al popular mercado de Miramar, en el habanero municipio Playa, con la intención de comprar alimentos.

“Son más de las 7 de la tarde, todavía estamos sin poder entrar a la tienda. Hay personas que están aquí desde las 8 de la mañana y se van a quedar sin comprar, porque ya repartieron los últimos 100 turnos”, explicó Iliana, que tenía el número 96 en la cola.

La también activista señaló a una amplia fila de personas que, pese a permanecer desde varias horas antes en cola, posiblemente quedarían para el día siguiente.

"Ayer fue una experiencia triste, muchas personas que hicieron la cola de todo el día cuando entraron no había nada que pudieran comprar, la muchacha que estaba delante nuestra lloraba porque vive lejos quería comprar confituras para su hijo y se fue con un paquete de 4 yogures porque no había nada más que estuviera en su presupuesto", relató este miércoles sobre la experiencia vivida en el mercado.

"Cuando yo entré, que estaba comprando embutidos, noté que el muchacho que organiza la cola me estaba grabando y lo grabé a él también por si acaso, así que pronto verán una nueva calumnia mía porque ya saben que ellos manipulan todo", añadió.

Sobre la inmensa cola de este martes en el mercado de 70, otro testigo comentó a CiberCuba que a las 8 de la mañana la fila de personas ya doblaba la esquina y llegaba hasta 5ta. Avenida, lo que representa unos 200 metros de cola.

Las abrumadoras imágenes compartidas por Iliana Hernández revelan que las tiendas en MLC no garantizan mayores comodidades para acceder a alimentos básicos.

No solo tienen abusivos precios y en una moneda de la que no dispone la mayor parte de la población, sino que para acceder a lo que ofertan deben hacerse colas de horas, con la incertidumbre de saber si habrá o no disponibilidad de alimentos básicos una vez que se consigue acceder a los establecimientos.

Otro testimonio llegado esta misma semana a nuestra redacción dio cuenta de una cola de unas tres cuadras en la tienda de Boyeros y Camagüey, donde después de varias horas, un cliente solo pudo comprar puré de tomate “porque no había nada de alimentos básicos”.

El gobierno anunció esta semana que la red de tiendas en CUC y en Moneda Libremente Convertible (MLC) han extendido hasta las 9 pm su horario de venta desde el 21 de diciembre y hasta el martes 29.

Medios oficialistas de prensa justificaron la medida en “en aras de dejar el camino listo para el inicio del ordenamiento monetario y cambiario” que comienza el 1 de enero de 2021, pues la red de tiendas en CUC deberán someterse a “un proceso de reajuste contable”.

No obstante, a pesar de la ampliación temporal de horarios, en el caso del día 30 de diciembre las tiendas abrirán hasta las 6:00 p.m. y el 31 solo abrirán las tiendas en CUC hasta las 12 del día, con el cobro en efectivo.

El 31 de diciembre no abrirán las tiendas en MLC debido a que no estarán funcionando los terminales posventa a causa del feriado contable.