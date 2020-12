The Washington Post incluye testimonio de Abraham Jiménez, sobre la represión en Cuba, en lista de opiniones para “entender el 2020”

La lista de "Columnas de opinión para entender el año 2020”, del diario The Washington Post, incluye entre los 11 textos seleccionados, uno del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, referido a la represión en Cuba.

El título Si esta es mi última columna aquí, es porque estoy preso en Cuba es un testimonio de Jiménez sobre una detención arbitraria que sufrió el 1 de octubre, en La Habana, por defender su derecho a la libertad de expresión.

El texto de Abraham, según indica The Washington Post, “presenta el contexto bajo el cual, no solo él, un importante periodista cubano independiente, sino otros que siguen el camino de buscar ser libres bajo un régimen opresor, son víctimas de su propio gobierno”.

Post Opinión, sección en español del diario The Washington Post, este año publicó decenas de artículos de variados temas que muestran la diversidad de enfoques de la realidad social de los hispanoamericanos.

Se compartieron entre las "Columnas para entender el año", textos de periodistas como Ignacio Escolar, sobre la crisis del coronavirus en Europa; Yásnaya Elena Aguilar, referido a la relación entre Estado y nación, vista desde México; Olga Behar Behar, sobre un potencial cambio en la política colombiana; Eileen Truax con respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos; o Luz Mely Reyes sobre los momentos de tensión que ha vivido Venezuela y la importancia de un discurso periodístico realista, entre otros artículos.

El 1 de octubre la Seguridad del Estado en Cuba amenazó a Abraham Jiménez durante un interrogatorio por colaborar con el diario estadounidense The Washington Post.

"Cuando llegué a la supuesta estación policial donde sería la cita: me desnudaron para registrarme, me esposaron y me obligaron a ir con la cabeza abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil hacia Villa Marista, el departamento de la Seguridad del Estado", narró en su perfil de Facebook Abraham.

El periodista independiente cubano aseguró que fue amenazado con que, si volvía a publicar en The Washington Post sería procesado por usurpación de funciones, pues el medio de prensa mencionado no está acreditado en Cuba.

Sin embargo, el 5 de octubre Abraham volvió a publicar en The Washington Post su testimonio de la detención y las amenazas recibidas. Este texto es el que ha quedado entre los elegidos para entender este 2020, aportando la visión de lo que ocurren en la isla caribeña.

Jiménez alertó en aquel momento que, si bien el espacio no es para contar sobre sí mismo, él vive en Cuba y es parte de ella. Atendiendo a esto aprovechó la oportunidad de denunciar los atropellos que vive su familia, por ser él un periodista independiente y defender la libertad de expresión.