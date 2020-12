Piden ayuda de medicamentos para un cubano que padece de diabetes: "Está muy mal"

La familia del cubano Alberto Arencibia se encuentra buscando ayuda para conseguir el medicamento necesario para curar su diabetes.

Según declaró la a CiberCuba, Arencibia se encuentra ingresado en el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico Manuel Ascunce Domenech de Camagüey.

"Está muy mal", dijo uno de los miembros de la familia, quien se estaba trasladando hacia La Habana para tratar de conseguir algún medicamento.

El activista cubano Esteban Rodríguez hizo pública la situación que atraviesa Arencibia, y pidió ayuda a aquellos que pudieran contribuir a facilitar el medicamento.

Captura de Facebook

También explicó que Arencibia necesita nitruforazona en pomada, antibióticos, benzatínica o rocefin.

Arencibia "es diabético de insulina y no hay, se está tomando otra medicina y no le hace nada porque no es su medicamento para la Diabetes", explicó el activista.

La familia pide que, cualquier persona que pueda colaborar, se comunique a través del número 58296710.

La escasez que ha estado afectando a la Isla en los últimos tiempos también ha golpeado fuertemente la industria farmacéutica. La falta de medicamentos la padecen los cubanos en su día a día.

En el día de hoy también se denunció la situación que atraviesa el hijo de 10 años de la activista cubana Anyell Valdés, una de las que se sumó a los huelguistas del Movimiento de San Isidro en noviembre.

El menor padece tiña hace dos meses, y en la última farmacia a la fue le dijeron que "los medicamentos ni los hay, ni los ha habido desde hace tiempo, ni los habrá, porque ya no están entrando".

Los casos de personas, incluso niños, que atraviesan una difícil situación por la falta de medicamentos son muchos.

En una ocasión, el locutor y comentarista deportivo René Navarro se quejó de pasar 6 horas de cola en la farmacia para adquirir el Enalapril después de 3 meses.

"Los viejos de 70, 75, 80 y más años desearíamos vivir los contados almanaques que nos restan un poco más tranquilos y NO sometidos a largas horas de espera para cualquier gestión", dijo.

Entre las nuevas medidas que se han estado anunciado para el 1 de enero, cuando arranque el proceso de reunificación monetaria en Cuba, se encuentra la subida de los precios de medicamentos como antibióticos o analgésicos, que dejarán de estar subsidiados por el gobierno.