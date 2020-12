Precios de medicamentos en Cuba a partir del 1ro de enero de 2021: vienen subidas

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba publicó el pasado 10 de diciembre la subida de los precios de medicamentos como antibióticos o analgésicos, que dejarán de estar subsidiados a partir del próximo 1ro de enero, según recoge la Resolución 345 publicada en la Gaceta Oficial número 71.

Significa que medicamentos como la amoxicilina pasan a costar entre 18,75 y 33,70 pesos, según el formato y otros muy populares como la dipirona (Metimazol sódico) que en 2018 costaban 3,50 pesos, ahora multiplican por 13 su precio hasta alcanzar los 47,80 pesos.

Esta última 'actualización del precio', como lo llama el Gobierno cubano, es muy superior a la subida de los salarios, estimada en 4,9 veces.

En 2018 el precio de la dipirona (metimazol sódico) se fijó en 3,50 pesos. Foto: CiberCuba

La eliminación de subsidios a los antiobióticos no ha gustado a todos. En la web de la ACN una madre con dos hijos se queja de que la medida ataca al bolsillo de familias como la suya.

"De todos los cambios lo único que me preocupa es los precios de los medicamentos. Según lo establecido en la ley que exonera de pagos de medicamentos, se establece que solo se aplica a las personas de bajos recursos cuyo pago fijo mensual sea de $50.00 o más, o sea, los de tarjetón. En mi caso nunca ha procedido, aunque soy protegida por la asistencia social. Tengo 2 niños con varias patologías. Los medicamentos que usamos, que son controlados por tarjetón, no llegan a los $50.00 fijos mensuales. Sin embargo, una de sus patologías es la inmunodeficiencia celular primaria, por lo que los hace más susceptibles a las infecciones. Requieren varios tratamientos antibióticos en el año y de 2 a 3 ciclos de factor de transferencia o Gammaglobulina. Ahora tengo que comprar 10 bulbos de factor de transferencia, a 103 serían $1030.00 pesos. Más en La Habana, que no sé su valor. No alcanza la chequera para eso", escribió Loamnys.

Comentarios en ACN de lectores afectados por la subida de los medicamentos en Cuba. Foto: CiberCuba

Mantienen la subvención las medicinas controladas por tarjetones, por lo que su precio actual no varía. Se trata de fármacos asociados a enfermedades crónicas. Medicamentos populares como la glibenclamida (usada por diabéticos) no varía el precio con respecto a 2018. Sigue costando 1,80 pesos.

Tampoco suben de precio los productos de medicina natural y tradicional que elabora la industria nacional, según publica ACN.

Asimismo, el Gobierno continuará subvencionando los artículos médicos del Centro Nacional de Ortopedia Técnica Cuba-RDA, productos de óptica y la reparación de zapatos ortopédicos.

La subida del precio de los medicamentos no subsidiados a partir del 1ro de enero ha sido fijada por el Consejo de Ministros, que a su vez faculta al Ministerio de Finanzas y Precios para modificar tarifas y precios de productos que no han quedado recogidos en las listas publicadas en la Gaceta Oficial.

El Gobierno cubano adelantó en la Mesa Redonda, que ha destinado 7 mil millones de pesos a subsidiar los medicamentos en 2021. Es una partida ínfima de los 30 mil millones que en general cubrirán los subsidios en Cuba. De ese monto, más de la mitad de ese presupuesto (17.878 millones) se ha apartado para subvencionar la tarifa eléctrica.

Aunque la partida destinada a subsidiar el precio de la luz en Cuba representa más de la mitad del presupuesto apalabrado para este fin, no alcanza para cubrir las necesidades de toda la población. Da para subsidiar el 50% del recibo de la tarifa eléctrica al 89% de los cubanos residentes en la Isla, dejando fuera de las ayudas estatales a un 11% de ellos. El Gobierno ya ha avanzado que está dispuesto a revisar esta subida.

