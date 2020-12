Familia de El Dany pasa las primeras navidades sin el artista: "Hay un vacío inmenso en nuestra casa"

La Navidad de este año ha tenido un sabor distinto para la familia del reguetonero El Dany, al ser la primera que celebran sin la presencia física del artista, una realidad que naturalmente hizo aflorar sentimientos.

Emotivas publicaciones señalan la falta en una fecha tan especial para las familias. “Hoy hay un vacío inmenso en nuestra casa, en nuestras vidas, pero tú, amor mío, eres mi razón de vivir”, dijo en Instagram Iraisel, viuda del reguetonero.

Por su lado, Yomil Hidalgo, quien integrara junto a El Dany uno de los dúos más populares de la música cubana en los últimos años, deseó Feliz Navidad a sus seguidores y acompañó su publicación con la etiqueta #vaportidanilo en referencia al fallecido artista.

La hija, Daniela, posó en una hermosa foto con gorro de Santa y un regalo en sus manos, en ocasión de la fecha.

Hace algunos días, Yomil agradeció al productor cubanoamericano Armando Christian Pérez, conocido por el nombre artístico de Pitbull, y al reguetonero IAmChino, por tener presente al Dany en un tema que estrenaron juntos.

La muerte de Daniel Muñoz, El Dany, a los 31 años, fue un trágico suceso que conmocionó a cubanos dentro y fuera del país el pasado 18 de julio. El artista falleció en el hospital Calixto García, en La Habana. Personal médico del luchar declaró que el deceso fue resultado de un paro cardíaco producto de un trombo.

El suceso causó polémica, sobre todo luego de que el propio Yomil asegurara que la muerte de su amigo fue consecuencia de una negligencia médica, por lo que calificó de “falta de respeto” el dictamen ofrecido por las autoridades.

Por su parte, el periódico oficialista Granma había señalado la causa de muerte como afección cardiovascular aguda, sin ofrecer ningún detalle al respecto. Al poco tiempo, la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana comunicó que había nombrado una comisión, integrada por especialistas de alto nivel, para investigar las causas de la muerte de El Dany.

“Hasta el momento estuvimos tranquilos esperando a que ellos fueran inteligentes e hicieran justicia, pero por lo visto no se hizo. La vida se respeta y más la de mi hermanito que tenía tantas cualidades de un gran ser humano y con toda una vida que hacer por delante”, comentó Yomil entonces.

A esta inconformidad se unió la de Iraisel, viuda del reguetonero, quien compartió en redes sociales la opinión de Yomil y la de muchos usuarios que igualmente reclamaban justicia para el padre de su hija, Daniela.

Sin embargo, en septiembre, Yomil, que había parado de pedir aclaraciones sobre el fallecimiento de su colega, explicó que desistió de sus propósitos por razones familiares.

“¿Por qué razón no me han visto más en las redes pidiendo justicia? Es por su madre Iliana, a quien respeto y le tengo un cariño inmenso desde hace muchos años. Ella me llamó personalmente para pedirme que parara, que por favor ya no pidiera más nada por su hijo. Por eso es que yo tomé esta decisión y me retiré un poco”, dijo.

“Yo con mi hermano ya he quedado bien y voy a seguir quedando bien y su legado lo voy a tener bien presente, pero existe una familia a la cual yo tengo que respetar. En este caso, una mamá que dice que no, y no me puedo ir por encima de su mamá”, aseguró.