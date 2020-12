Yordenis Ugás a El Chulo: Me llena de orgullo cuando los veo hablando así

El boxeador cubano Yordenis Ugás dijo al reguetonero El Chulo que se sentía "orgulloso" de que artistas con tanto poder de convocatoria como él alzaran su voz para visibilizar las arbitrariedades del Gobierno cubano.

El Chulo había escrito en sus redes sociales: "En Cuba la revolución me dio de todo y nunca tuve nada, en el Capitalismo nadie me dio nada y tengo de todo. Libertad para Cuba. Abajo la Dictadura Castrista".

El púgil cubano comentó en la misma publicación: "Me llena de orgullo cuando los veo a ustedes hablando así bro, a ti, al Uniko. Cuando alguien en la calle me para y me dice que yo sí lo represento y que me sigue por el deporte, pero aún más porque se siente orgulloso que siempre pida un mejor país para nuestra gente. Mi alegría es increíble y estoy seguro que a ustedes también les pasa lo mismo. Que Dios te bendiga y que Dios nos regale una Cuba libre".

Captura de Instagram / El Chulo

"Verás que va a ser así pronto mi querido hermano, falta poco, es un sueño que antes de morirme necesito ver a mi país y a mis hermanos libres", contestó El Presidente del género urbano cubano.

Captura de Instagram / El Chulo

Yordenis Ugás ha mantenido una fuerte postura en contra de la violación de derechos humanos por parte del Gobierno cubano y ha exhortado a los deportistas y artistas en numerosas ocasiones a que alcen sus voces en defensa del pueblo y visibilicen los constantes atropellos a los que son sometidos los cubanos.

Hace unas pocas semanas, El Chulo fue cuestionado en redes cuando aconsejó a su colega urbano Yomil Hidalgo a que dejara Cuba, luego de que le volvieran a cancelar uno de sus conciertos, a lo que este último respondió que él no quería huir de Cuba, sino que quería ver "una Cuba sin represión y sin censura".