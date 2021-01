Liberan al científico y activista cubano Oscar Casanella

El científico y activista cubano Oscar Casanella fue liberado en la tarde de este sábado luego de que la policía cubana lo detuviera por filmar una cola en su barrio de La Habana.

"Ya Oscar Casanella llegó a su casa, luego nos contará lo sucedido", anunció la periodista de CiberCuba Iliana Hernández.

Casanella, quien fue uno de los huelguistas de San Isidro, se encontraba en su cuadra en Tulipán y Boyeros, municipio Plaza de la Revolución, filmando las colas con las que estaban empezando el año los vecinos de su barrio, cuando la policía lo detuvo.

"Grabar es legal y es un derecho. Yo estoy grabando en vivo y no es ningún delito y no existe una ley que lo prohíba. Los policías son funcionarios públicos y tienen que cumplir el orden, no pueden faltarle el respeto a ningún ciudadano", se le oye decir al científico en la grabación cuando algunos vecinos lo cuestionan.

Luego su esposa confirmó a CiberCuba que desconocía el paradero del científico cubano.

En los últimos tiempos Casanella ha sido víctima de acoso y persecusión por parte de la Seguridad del Estado cubano, más aún luego de su participación en la huelga del Movimiento San Isidro.

Recientemente el activista ha instado a los cubanos a perder el miedo y a sumarse “a la lucha pacífica por una Cuba democrática”.

“Por favor cubanos, súmense a la lucha pacífica por una Cuba democrática y pierdan el miedo”, dijo. “Cada cubano puede en su actuar, ayudar aunque sea con pequeñas acciones, a lograr una Cuba con todos y para el bien de todos”.