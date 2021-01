Banco Central de Cuba entregará 23.5 CUP por cada dólar canjeado

El Banco Central de Cuba (BBC) entregará 23.5 pesos cubanos (CUP) por cada dólar canjeado en sus oficinas, informó la entidad en una nota informativa publicada en sus redes sociales.

"Los bancos forman sus tasas de cambio para las operaciones cambiarias con la población tomando como referencia la Tasa de Cambio que publica el BCC y aplican los márgenes comerciales aprobados por este", aclara la nota publicada en Facebook.

"A raíz del establecimiento de la tasa de cambio del CUP frente al USD de 24 CUP/1 USD en el proceso de ordenamiento monetario, el BCC decidió disminuir el margen comercial para las operaciones de efectivo de 2,75% a 2,08333% lo que significa que la población recibirá 23,50 CUP por cada USD canjeado", agrega.

El post ha recibido diversos comentarios críticos con la medida y los posibles efectos que tendrá.

"Ustedes mismos 'el gobierno' están causando la sobre inflación que comienza a surgir, no respetando sus mismas leyes", refiere uno de los usuarios.

El precio del dólar en el mercado informal en el país se ha disparado desde antes que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor, según pudo comprobar CiberCuba al recibir valores de cambio.

Aunque la tasa de cambio oficial es de 1 dólar por 24 pesos (CUP), el sábado la página de anuncios clasificados Revolico mostraba los valores reales alcanzados por las divisas extranjeras en la red de comercio ilícito.

Una mirada a la página web permitía encontrar ofertas de venta de dólares desde 35 y 37 pesos las más baratas, hasta 41, 43, 45 y 47 pesos. La cifra más alta es de un habanero que está vendiendo 400 dólares por 60 pesos: "No molesten por gusto, si no les cuadra el precio no llamen y punto. No rebajo", escribió.

A mediados de diciembre Marta Wilson González, ministra presidenta del BCC, informó en la Mesa Redonda televisiva que los cubanos no podrían comprar dólares ni otras monedas libremente convertibles (MLC) en pesos cubanos, debido a la falta de liquidez financiera del país.

"No hay posibilidades hoy de comprar MLC, porque no existe disponibilidad suficiente para vender esas monedas a la población, por lo que hoy no hay un libre acceso", dijo.

"En este momento los bancos y las CADECA no tienen la disponibilidad de MLC, sean dólares, euros o libras esterlinas, para vender a la población", agregó, aunque no negó que el futuro se pudiera adquirir esta divisa.