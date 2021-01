Cubanos dejan de comprar alimentos de la libreta tras subida de precios del ordenamiento monetario

Muchos cubanos han dejado de comprar los alimentos normados por la libreta de abastecimiento tras la subida de precios que implicó el “ordenamiento monetario” este primero de enero.

Hasta una periodista del medio oficialista Periódico Las Tunas Cuba, Yelaine Martínez Herrera, denunció los hechos en Facebook mediante un texto sobre el tema.

“«Tuve que pagar de mi bolsillo», cuenta el administrador de la bodega. «Mucha gente dejó de buscar el pan ayer», continúa. A metros de allí, otra dependienta afirma: «algunas bolsas de yogurt de soya se me echaron a perder, ahora son a 5 pesos»”, escribió la periodista.

Después de esta escena, la periodista imaginó que los afectados por estos precios bien podrían ser los “abuelitos con sus jabas de nailon estilo Pánfilo”.

Por otra parte, Martínez Herrera señaló la desproporción entre los altos precios y la calidad de los productos ofrecidos en la red gastronómica cubana:

“Habría que revisar la coherencia entre la calidad y los precios. Habría que revisar, y rápido, la inflación de los precios en Las Tunas. Mi barrio parece un gallinero, la gente no habla de otra cosa. Se sacan cuentas, se compara. La aplicación de las normas y medidas debe pasar por el necesario tamiz del bienestar del pueblo. No puede ser que “algo” cueste 6, 7, 8 o 9 veces más, sin que la calidad lo respalde. La desproporción no puede ser la palabra de orden”.

En el texto, también describió los altos precios de una cafetería estatal en la ciudad de Las Tunas llamada La Colón, donde la hamburguesa grillet ahora vale 26. 45 cup, en comparación con su antiguo precio de 3 pesos. “¡Si al menos fuera una súper hamburguesa!”, dijo, “pero la realidad es otra”, agregó decepcionada.

En tono de consejo al gobierno de Cuba, la periodista estatal afirmó estar “de acuerdo en que el país debe desarrollarse”, aunque “no se deberían abrir brechas a situaciones peligrosas” como el "descontento popular", que calificó de “venenoso” , pues para nadie era “un secreto que la comida es el talón de Aquiles del ciudadano común”.

Para la periodista, este ciudadano común es “el mismo que mira con recelo una bolita de helado (no siempre esférica y consistente) que antes costaba alrededor de 1 cup y ahora cuesta entre 8 y 9 cup”.

Actualmente, el precio del helado constituye una de las inconformidades de las que más se hablado estos últimos días entre los cubanos, tras la apertura de año nuevo de la heladería habanera Coppelia.

“Quizás fue solo un día, producto del cambio, pienso en un instante de esperanza”, escribió Yelaine Martínez Herrera sobre el estado actual de Cuba en su texto, pero la realidad es que la unificación monetaria ha sido improductiva, triste y ha generado descontento popular desde el primer día que se implementó.

Nuestro medio reportó anteriormente que unos 6000 panes destinados a la venta por la libreta en Mayabeque, nunca salieron de las bodegas el primero de enero debido a los altos precios.

El pan normado de 80 gramos aumentó 20 veces su precio, de 0,5 centavos a un peso, lo que para muchas personas, como gasto diario, constituye para los cubanos una diferencia sustancial.

Según los gobernantes de Cuba, la nueva canasta básica de bienes y servicios necesaria para vivir será de 1 528 pesos por persona; y la canasta básica normada, ya de por sí bastante escasa, tiene un costo total de 180 pesos (CUP), en comparación con su valor anterior de 18 pesos.