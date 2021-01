Anuel AA reaparece en las redes junto a su hijo: "La familia nunca muere"

Después de varias semanas sin dejar rastro de actividad en las redes sociales y de anunciar su retiro de la música el pasado mes de noviembre, el reguetonero puertorriqueño Anuel AA ha reaparecido en su cuenta de Instagram para sorpresa de los 23.8 millones de seguidores que allí posee.

El cantante urbano boricua ha compartido una fotografía en su perfil en la que aparece junto a su hijo Pablo Anuel a bordo de una embarcación y en la que se les ve a ambos muy felices y sonrientes mientras disfrutaban de su mutua compañía.

La imagen del 'bebesito' no llegó sola a la plataforma, pues la estrella del reguetón la acompañó de unas palabras en las que reflexiona sobre la importancia de mantener a la familia y a los suyos siempre cerca y unida.

"¡La sangre pesa más que el agua! ¡La vida se acaba, las carreras se acaban, pero la familia nunca muere!", se puede leer en el post.

La inesperada vuelta de Anuel AA al gigante de las redes sociales ha supuesto una gran emoción para sus más fieles admiradores, quienes además de extrañar sus estrenos musicales, también echan de menos las constantes andadas del reguetonero por Instagram.

De ahí que no nos extraña que la publicación del novio de la famosa cantante urbana colombiana Karol G haya acumulado en apenas 13 horas de subida más de 2 millones de 'me gustas' y cientos de mensajes en los que sus fans le piden de favor que vuelva a tomar las riendas de su perfil y regrese a la música.

"Anuel no te retires", "Quédate para siempre que te extrañamos", "Volviste, no me lo puedo creer", "Apareciste, me has hecho la mujer más feliz del mundo", "¿Cuándo un estreno? Nos tienes impacientes", "No te rindas, tus fans te extrañan", "Vuelve Anuel" o "Ya saca el álbum de trap, qué ganas de escucharte otra vez", le han comentado al 'bebesito' en su post.

A finales de noviembre 2020, Anuel AA compartió el vídeo de una canción con la que se despidió de sus incondicionales y comunicó su retirada de la industria musical, una decisión que tomó luego de haber dado señales de estar pasando un mal momento en plano personal. El reguetonero dio la noticia el mismo día que se celebraron los Latin Grammy, los premios más importantes de la música latina.

Según explicó el cantante urbano en el sencillo, se alejaba de los escenarios y de los focos mediáticos porque ya no era feliz y quería dedicarle más tiempo a su hijo Pablo Anuel, fruto de su relación anterior con la joven Astrid Cuevas.

