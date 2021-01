Cubanos hacen largas colas en La Habana para cambiar CUC

Los cubanos hacen largas colas en La Habana para poder cambiar los CUC que saldrán de circulación este verano, por CUP.

En un video reportaje de la agencia Ruptly, perteneciente a la cadena de televisión rusa RT, se pueden ver las principales Casas de Cambio (CADECA) de la capital cubana, con largas colas para cambiar CUC.

Desde hace varios días se reportan aglomeraciones de personas intentando cambiar el dinero, que dejará de estar en circulación a partir de este verano. Por ejemplo, en la red social Facebook el fotógrafo Iván Soca Pascual dejó constancia gráfica de una de estas colas.

"Esto es la fila de la CADECA de 19 y 42, Playa, que la habían cerrado y ahora ha reabierto en el Correo de 21 y 42, sin palabras... Vengo de la Bodega de mi circunscripción, de marcar en la fila para cambiar la libreta de abastecimiento, aquella cola es aún más engorrosa...", expresó el fotógrafo.

En las colas de los bancos de ahorro se aprecia incluso la presencia policial. No solo de agentes del orden público, sino de "Avispas Negras" que, con chalecos de policía, custodian los recintos. Estas son tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que se usan como refuerzo.

Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas y el fin de la dualidad monetaria no deja, por el momento, ninguna tranquilidad, sino que suma dudas y desesperación entre los ciudadanos. Algunos bancos y tiendas en La Habana no aceptan el CUC a pesar de que la moneda no saldrá de circulación hasta el verano.

La desaparición del CUC comenzó este 1ro de enero de 2021 con la Tarea de Ordenamiento y la unificación monetaria. El Gobierno ha indicado que para junio la moneda saldrá de circulación en el país.

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel señaló al respecto que uno de los mayores riesgos de poner fin a la dualidad monetaria en Cuba es que se produzca una inflación superior a la que diseñaron, debido al actual déficit de oferta.

Marino Murillo, responsable de implementar los Lineamientos económicos marcados por el Partido Comunista, dijo a los cubanos "no tengan prisa por poner a salvo sus ahorros".

Los cubanos no podrán comprar dólares ni otras monedas libremente convertibles (MLC) en CUP. Las autoridades gubernamentales informaron que esto se debe a la falta de liquidez financiera del país.

“No hay posibilidades hoy de comprar MLC, porque no existe disponibilidad suficiente para vender esas monedas a la población, por lo que hoy no hay un libre acceso”, dijo Marta Wilson González, ministra Presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), a mediados de diciembre del 2020.

Los cubanos tampoco podrán extraer dólares de sus cuentas bancarias en CUC ni de las que son en MLC y desde luego no se realizan ya nuevos depósitos en pesos convertibles.

El precio del dólar en el mercado informal se ha incrementado desde antes de que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor. La tasa de cambio oficial es de 1 dólar por 24 pesos (CUP), pero en la página de clasificados Revolico, este 2 de enero se encontraban ofertas de hasta 47 pesos por un dólar.