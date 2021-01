Accidente de un camión en La Habana dejó un muerto y dos heridos

Un fallecido y dos lesionados, uno de ellos de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido el miércoles en la Calzada de Managua, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.

El hecho ocurrió en horas del mediodía cuando un camión marca Kamaz, perteneciente a la Empresa de Construcciones Militares, se volcó fuera de la carretera.

Vladimir Primelles, oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que trabajó en la preservación de la escena, informó a la agencia de prensa CubaNet que la causa del siniestro fue que el camión hizo una maniobra para evitar golpear a unos bicicleteros a los que intentaba adelantar.

La víctima era un trabajador de la empresa que viajaba en la parte de atrás del vehículo, sobre ocho metros cúbicos de polvo de piedra que eran trasladados. Según testigos del suceso, fue encontrado sobre la hierba a más de 10 metros de donde cayó el camión.

El oficial de la PNR precisó que el chofer apenas sufrió unas cortadas leves en la cara.

“A su acompañante sí se lo llevaron grave, creo que tenía más sangre en la ropa que dentro de las venas”, comentó.

Los tres implicados en el accidente fueron llevados en autos patrulleros al hospital Julio Trigo.

El hecho ocurrió frente a una antigua escuela reconvertida en albergue que perteneciente al consejo popular Managua. Residentes en la zona prestaron auxilio a los heridos.

Uno de ellos, identificado como Yordy Cordero, recalcó que aunque varias personas reportaron el accidente, “nunca llegó una ambulancia a dar la cara”.

“Pasaron 20 minutos y aquí no llegaba nadie; para colmo no pasaba ningún carro que ayudara. La policía fue quien vino, pero se demoró bastante si se tiene en cuenta que a dos kilómetros de aquí hay una estación. Aunque creo que al muchacho que iba arriba no lo salvaba nadie”, dijo.

Los camiones son los protagonistas de muchos accidentes en Cuba. El pasado 22 de diciembre en la comunidad de Bartolomé Masó, provincia de Granma, un camión de una cooperativa cargado de pasajeros se volcó alrededor de las 5:25 de la mañana, lo cual provocó lesiones a 23 personas.

“Seis de los pasajeros fueron remitidos al hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo, y uno para el hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Los traumas fueron, principalmente, costales, fracturas superiores, inferiores; en el caso del paciente que fue trasladado hacia el hospital de Bayamo, fracturas abdominales y traumas craneales”, describió Ramón Veloz García, primer secretario del Partido en Manzanillo.

Unos días antes en un cruce peatonal del municipio Boyeros, en La Habana, un auto marca Lada fue impactado por un camión ruso Kamaz procedente de Holguín.

El Lada sufrió serios daños, pero afortunadamente su conductor solo tuvo algunos golpes. Según testigos, el carro paró debidamente en el paso peatonal, pero al parecer el chofer del camión no sabía que allí había un paso y aunque trató de esquivar el carro, no pudo hacerlo y lo chocó.

En Santiago de Cuba un camión se salió de la carretera de Dos palmas a Pilón y se volcó. El incidente ocurrió porque el motor del vehículo se apagó cuando estaba subiendo una loma y rodó. No uno muertos ni lesionados.