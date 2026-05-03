Bruno Rodríguez ironiza sobre posible envío de portaaviones de EE.UU. a Cuba: "¿Qué haremos con esa masa enorme de metal?"

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió con ironía este sábado a la amenaza del presidente Donald Trump de enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas de Cuba, preguntando "¿Qué haremos con esa masa enorme de metal?".

Las declaraciones del canciller se produjeron durante el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba "Por un mundo sin bloqueo: solidaridad activa en el centenario de Fidel", que sesionó hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, y un día después de que Trump describiera un escenario en que el buque de guerra se detendría a unas 100 yardas (91 metros) de la costa cubana para forzar la rendición del régimen cubano.

Rodríguez citó textualmente al mandatario estadounidense. "Al regreso de Irán haremos que venga uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Se detendrá a unas 100 yardas, unos 90 metros de la costa de Cuba y los cubanos dirán, muchas gracias, nos rendimos", recordó.

Frente a ese escenario, el Canciller respondió con sarcasmo. "¿Se podría convertir en un buque granelero, en un buque tanquero para el comercio internacional? Hoy los cubanos comentan también que podría ser una pista de baile", se mofó.

El jefe de la diplomacia cubana también citó otra declaración de Trump de esa misma noche, quien se refirió a "un lugar llamado Cuba, del cual tomaremos el control casi de inmediato".

El Canciller advirtió, sin embargo, que cualquier acción militar tendría consecuencias graves. "Cuba sería un avispero, Cuba sería una trampa mortal, Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos", dijo.

El discurso ocurre en el marco de la escalada más intensa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en décadas. Trump firmó el 1 de mayo una nueva orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra la isla e introduce por primera vez sanciones secundarias contra empresas y bancos extranjeros que operen con entidades cubanas en sectores de energía, defensa, minería y finanzas.

Rodríguez calificó el bloqueo energético impuesto por Washington como "un acto de guerra", equivalente a un bloqueo naval tipificado como tal en el derecho internacional.

También recordó una entrevista radial de Trump del 8 de enero en que el presidente reconoció haber agotado su arsenal de presión económica. "No creo que se pueda ejercer mucha más presión que entrar y arrasar con todo", precisó.

El USS Abraham Lincoln, el portaaviones mencionado por Trump, opera actualmente en el Mar Arábigo Norte en el marco de la Operación Epic Fury contra Irán.

Al respecto, Trump condicionó su posible despliegue hacia Cuba a concluir primero esas operaciones. "Me gusta terminar un trabajo primero", dijo.

Rodríguez confirmó que Cuba ha iniciado intercambios con la administración Trump, aunque dejó claro que el orden político y económico interno no está sobre la mesa.

"No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos", aseveró.

El presidente Miguel Díaz-Canel también respondió a las amenazas de Trump con un mensaje similar. "Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba", reaccionó.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió días antes que "el régimen cubano solo tiene dos destinos: ninguno bueno", en lo que constituye la postura más dura de Washington hacia La Habana en años recientes.