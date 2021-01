Diario conservador The Wall Street Journal pide la renuncia de Trump

El diario conservador norteamericano conservador The Wall Street Journal está pidiendo al presidente Donald Trump que renuncie a su puesto en la Casa Blanca y “se vaya en silencio”.

El artículo comienza recordando que la Constitución de Estados Unidos es la base que protege la libertad en el país.

“Y esta semana volvió a mostrar su virtud. A pesar de haber sido desplazado por un tiempo por una turba, el Congreso regresó el mismo día para ratificar la votación del Colegio Electoral y la elección de Joe Biden”, señala el texto.

El dilema actual es, según el documento, qué hacer con los 13 días que restan hasta que Biden asuma la presidencia, porque “las acciones de Trump el miércoles plantean cuestiones constitucionales que no se descartan casualmente”.

Estas frases no serían extrañas en un diario de corte liberal, pero The Wall Street Journal pertenece a Rupert Murdoch, un magnate de los medios de comunicación amigo del mandatario, cuyo imperio abarca diarios tan importantes como Fox News, New York Post y más de 25 estaciones de televisión locales.

Pese a ser uno de los grandes apoyos de Trump durante su mandato, al multimillonario Murdoch no le ha temblado la mano a la hora de abogar la salida del republicano en un texto firmado por todo el consejo editorial del diario.

En opinión del redactor, la toma multitudinaria de la sede del Congreso el pasado miércoles para negar la victoria de Biden en el Colegio Electoral, no fue más que un asalto al proceso constitucional de transferencia de poder, después de unas elecciones.

“También fue un asalto a la legislatura por parte de un ejecutivo que juró respetar las leyes de los Estados Unidos. Esto va más allá de simplemente negarse a admitir la derrota. En nuestra opinión, cruza una línea constitucional que Trump no ha cruzado anteriormente. Es impugnable”, asegura el documento.

Según WSJ, el panorama político plantea dos posibilidades: la expulsión forzosa bajo la Enmienda 25 o un nuevo juicio político.

La primera de ellas es calificada por el periódico como de “imprudente, a menos que Trump amenace con algún otro acto imprudente o inconstitucional. (...) Una camarilla del gabinete que lo derrocara sería como un golpe de Estado y le daría a Trump más motivos para jugar a ser la víctima política”.

En cuanto a una acusación formal, el diario admite que con ella se estaría enviando un mensaje a los próximos presidentes de que el Congreso siempre estará protegido de populistas de cualquier tendencias ideológicas que intente provocar una turba.

Sin embargo, esta opción “enfurecería aún más a los partidarios de Trump de una manera que no ayudará a Biden a gobernar, y mucho menos a sanar las divisiones partidistas”, asegura el editorial.

“Si Trump quiere evitar un segundo juicio político, su mejor camino sería asumir la responsabilidad personal y renunciar. Esta sería la solución más limpia, ya que inmediatamente traspasaría los deberes presidenciales al Sr. Pence”, lo cual ayudaría a frenar las renuncias del personal de la Casa Blanca y del Gabinete.

“Sabemos que no es probable un acto de gracia de Trump. En cualquier caso, esta semana probablemente lo haya terminado como una figura política seria. Les ha costado a los republicanos la Cámara, la Casa Blanca y ahora el Senado. Peor aún, ha traicionado a sus leales seguidores mintiéndoles sobre las elecciones y la capacidad del Congreso y Pence para revocarlas. Se ha negado a aceptar el trato básico de la democracia, que es aceptar el resultado, gane o pierda”, concluye el artículo.