Osmani García está enamorado: Conoce a la bella rubia que le robó el corazón

¡El reguetonero cubano Osmani García está enamorado! El popular cantante de música urbana no solo se ha propuesto en estos últimos meses dar un nuevo giro a su carrera musical, sino que también se ha enfocado en ser feliz y disfrutar de la vida junto a una nueva compañera.

El Chiquitico de Cuba ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de una preciosa joven de larga cabellera rubia que le ha conquistado por completo y junto a la que hemos visto a La Voz muy acaramelado y compartiendo varias aventuras por las redes sociales.

Su nombre es Laura, vive en Miami (Florida) y es dueña de un próspero negocio de pastelería con el que ha logrado llamar la atención y crear hermosas tartas personalizadas para artistas y celebrities internacionales de la talla de Jennifer Lopez, Natti Natasha, Lele Pons o Britney Spears.

En diciembre pasado, Osmani García hizo oficial su relación con Laura a través de una publicación en su cuenta de Instagram compuesta por varias fotografías de la joven.

Las palabras que el cantante urbano agregó a su post evidenciaban el dulce momento que estaba viviendo y lo emocionado que se encontraba tras haber decidido unir su camino al de su "única reina".

"Es oficial: Laura. Única reina mía. El Universo con tu amor respondió todas mis quejas, reclamos y preguntas... y me dejó sin palabras. No necesito saber nada más que me amas para ser infinitamente feliz, ahora entiendo todo", expresó el reguetonero.

Tal y como podemos ver en los diversos momentos que Osmani García comparte con su chica, Laura se ha convertido en su mejor apoyo y en la responsable de que el intérprete de Me la paso bailando haya dejado atrás las constates polémicas para recuperar su paz y serenidad.

Para celebrar el Fin de Año, la pareja se fue de escapada a Nueva York y desde allí derrocharon amor y pasión.

Durante su estancia en la Gran Manzana, Osmani García y Laura disfrutaron de varias atracciones, como sobrevolar la urbe en un helicóptero en plena noche y apreciar las impresionantes luces de los rascacielos desde las alturas.

Después de sus idas y venidas amorosas junto a la reguetonera cubana Dayamí La Musa, su pareja por varios años; y luego de sus romances intermitentes con las cubanas Karla Rojas y Dayamí Padrón, todo apunta a que ahora el cantante urbano ha encontrado finalmente la estabilidad y el amor verdadero en Laura, quien lo está mimando y cuidado al máximo como todo un rey.

