Osmani García estrena una ametralladora AR-9: "Ahora sí que se calentó esto"

Ha quedado más que demostrado que el cantante cubano de música urbana Osmani García no solo sienten una gran pasión por la música, sino que además es todo un amante de las armas de fuego y las balas.

Varias han sido las ocasiones en las que El Chiquitico de Cuba ha mostrado en sus redes sociales su gusto por este tipo de dispositivos y ha dejado constancia ante sus seguidores de su destreza en su manejo en locales de tiros a los que acude con frecuencia.

Sin embargo, ahora el reguetonero ha decidido dar un paso más allá y ha comenzado el año estrenando un nuevo juguete: nada más y nada menos que una ametralladora AR-9 que le regaló un amigo.

Desde la propia tienda de armas de fuego localizada en la ciudad de Miami, Osmani García compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece aprendiendo a montar el artefacto.

Según comentó el intérprete de Me la paso bailando, su "hermano", como se refiere a su colega, le dio además un accesorio para el rifle del tipo "caracol" cargado con 50 balas.

"Miren esto, esto se calentó y ahora sí que se puso bueno porque mi hermano acaba de regalarme y de ponerme acá el magazine de mis sueños que lleva 50 balas", expresó el artista urbano felizmente visible por su obsequio.

Seguidamente, Osmani García se dispuso a aprender a montar su nueva ametralladora AR-9 bajo la supervisión de uno de los dependientes. "Esto es fácil", "Son 50 balas en el cartucho, ahora sí que me gusta este juguete", dijo el cantante urbano mientras sostenía emocionado el cargador y entre sus piernas.

Como era de esperar, los fanáticos de El Chiquitico de Cuba no han tardado en reaccionar ante su nueva adquisición y le han dejado comentarios en la publicación en las que, en su mayoría, hacen alusión a que se concentre en su carrera y deje de jugar con el peligro que supone poseer un arma de fuego de ese calibre.

"Pipo no das un paso adelante, que clase de estupidez, de ahí a la mediocridad en la que se torna tu vida y no lo digo yo, está demostrado, bueno espero verte un día en Irak", "Niño, eso es muy arriesgado, enfócate en lo tuyo", "Ahora sí te vas a desgraciar la vida", o "Ni hay necesidad, lo que tienes que hacer es sacar música y no publicar estas cosas", son algunos de los mensajes que le han dejado a Osmani García en el post.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.