Demócratas buscarán destitución o juicio político contra Trump desde este lunes

Después de un intenso fin de semana, miembros demócratas de la Cámara de Representantes presentarán este lunes cargos contra el presidente Donald Trump para destituirlo o someterlo por segunda ocasión a un juicio político (impeachment).

Varios representantes demócratas de la Cámara planean introducir resoluciones de destitución que serán la base de cualquier estatuto para remover al presidente de su cargo, lo cual podría ser considerado por el pleno este fin de esta semana.

El representante David Cicilline, de Rhode Island, presentará un artículo de destitución contra Trump este lunes, con el respaldo de unos 200 demócratas han copatrocinado la propuesta, según el sitio POLITICO.

Actualmente, 211 miembros con voto apoyan la legislación de Cicilline, y esperan llegar a 217 para este lunes por la mañana, suficiente para que la Cámara de Representantes pueda impugnar a Trump.

La Cámara de Representantes intentará aprobar una medida el lunes pidiendo la aplicación de la 25ª Enmienda constitucional, a través de la cual el vicepresidente Mike Pence y el gabinete pueden declarar a Trump "incapaz de ejecutar los deberes de su cargo.

Si los republicanos se oponen, como todo parece indicar, los demócratas aprobarán el proyecto de ley a través de una votación nominal el martes.

Cuando apenas quedan días para agotar su mandato presidencial, la Cámara también está planeando presentar una propuesta de impeachment, considerando la gravedad de los hechos ocurridos en el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero.

La noche del domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio un ultimátum al vicepresidente Pence para que invoque 25ª Enmienda en los próximos días o los demócratas procederán esta semana a enjuiciarlo políticamente por segunda vez.

Pelosi envió una carta a los miembros de la Cámara que si Pence se niega a actuar, los demócratas inmediatamente procederán a forzar a Trump a renunciar a su cargo por su papel en la incitación de los disturbios del Capitolio, que dejaron al menos cinco muertos.

Pence no ha mostrado hasta el momento voluntad de cumplir con las demandas de los demócratas, por lo que el voto de destitución es casi seguro esta semana.

Un voto para destituir a Trump podría ocurrir tan pronto como a mediados de esta semana.

"En la protección de nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia, porque este Presidente representa una amenaza inminente para ambos", dijo Pelosi en la misiva a los legisladores.

"Pedimos al Vicepresidente que responda en 24 horas", escribió Pelosi. "A continuación, procederemos a presentar la legislación de destitución al pleno".

Ted Lieu, representante demócrata de California, dijo que habían 190 legisladores dispuestos a abrir la investigación, aunque ningún republicano se había expresado públicamente sobre su apoyo a la iniciativa.

"Tenemos videos del discurso donde [Trump] incita a la multitud. Tenemos videos de la turba atacando violentamente el Capitolio. Esto no deja margen de duda", publicó Lieu el sábado luego de colaborar en la redacción de los cargos contra el presidente.

Aunque inicialmente elogió a sus partidarios por su ataque al Capitolio, luego Trump condenó la violencia en un video. Según informaron diversas fuentes, la decisión de llamar a la calma vino a instancias de sus asesores, algunos de los cuales argumentaron que podría enfrentar una destitución o responsabilidad legal por los hechos ocurridos.

La impugnación por parte de la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, desencadenaría un segundo intento de impeachment en el Senado, donde Trump salió absuelto durante el primer juicio político por los cargos de haber puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016.

Desde que perdió las elecciones del 3 de noviembre, Trump ha afirmado falsamente que fue víctima de un fraude generalizado, pero el descrédito a las instituciones democráticas estadounidenses formaba parte de su discurso incendiario desde mucho antes.

"Ha hecho algo tan grave que debería ser sometido a un juicio", dijo Pelosi a la cadena CBS, en relación con la conducta de Trump. El viernes por la noche, Twitter decidía suspender permanentemente la cuenta Trump y el acceso a sus casi 90 millones de seguidores, citando el riesgo de una nueva incitación a la violencia.

El veto de la compañía se producía tres días después de que el presidente exhortara a miles de partidarios a marchar hacia el Capitolio cuando el Congreso se reunía para certificar su derrota ante Biden. A resultas de los disturbios cinco personas murieron, incluyendo un oficial de la policía del Capitolio, y docenas han sido acusados tras el asalto.

La creciente lucha por destituir a Trump ha atraído el apoyo disperso de algunos republicanos, cuyo partido se ha dividido por las maniobras del presidente. Un pequeño pero creciente número de legisladores republicanos se ha unido a los llamamientos para que Trump renuncie y varios altos funcionarios del gobierno han dimitido en señal de protesta. Este domingo el senador republicano Pat Toomey declaró que Trump debería renunciar.

Dos presidentes anteriores fueron impugnados pero también fueron absueltos en el Senado. Richard Nixon renunció en 1974 por el escándalo de Watergate cuando quedó claro que sería destituido. La condena del Senado requiere una mayoría de dos tercios, lo que supondría al menos 17 votos republicanos. De ser enjuiciado, Trump sería el primer presidente estadounidense en someterse dos veces a un proceso de impeachment.

No está claro si la Cámara podría votar el martes para acusar al presidente Trump de incitar a una turba que atacó el Capitolio. Sin embargo, persisten las dudas sobre la conveniencia de esta maniobra ya que, según el diario The New York Times, los principales líderes quieren evitar que los primeros días de la presidencia de Joe Biden se vean afectados con un juicio en el Senado que consumiría demasiados esfuerzos y desgastes políticos entre ambas partes.