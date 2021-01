Gobierno califica de "abusivo y especulativo" todo precio que suba más de 2.5 veces en negocios privados de La Habana

La directora de Finanzas y Precios de La Habana, Grisel De la Nuez, ha dicho que todo precio que los trabajadores por cuenta propia incrementen 2.5 veces “se considera abusivo y especulativo”.

La aseveración fue hecha durante una reunión del Consejo de Defensa (CDP) de la capital, en la que el Presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, también reiteró que “no se pueden permitir precios abusivos” por parte de los cuentapropistas, según reseñan medios oficialistas de prensa.

En el citado encuentro, la directora de Finanzas indicó que desde el gobierno provincial están evaluando nuevas regulaciones para productos y servicios seleccionados, entre ellos la venta por parte de particulares de refrescos, cervezas, aguas, maltas, y servicios como peluquero y ponchero.

El economista cubano Pedro Monreal, por su parte, reaccionó a la observación del gobierno sobre la subida de precio de los cuentapropistas.

"Hay errores serios en la política de precios. El precio es esencialmente un proceso de mercado que no puede desconocer la realidad económica. Tampoco puede desconocer la realidad política, pero no se fija excéntricamente acudiendo a moralismos. ¿Por qué 2,5 y no 2,7?", escribió Monreal en Twitter.

El gobierno provincial de La Habana también anunció que entre el 1 y el 8 de enero se han practicado 97 decomisos a cuentapropistas y se han retirado cinco licencias por violaciones en los precios relacionados con la llamada Tarea de Ordenamiento en el ámbito privado.

En el caso de los nuevos precios topados que el gobierno de la capital impuso a la red agropecuaria minorista la consecuencia de momento ha sido agromercados vacíos como protesta por el límite de precios, ello mientras el Gobierno da rienda suelta a fuertes subidas en el ámbito estatal.

Las críticas en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana a los incrementos de precios entre los cuentapropistas tienen lugar en medio de las crecientes protestas de los cubanos por el elevado incremento de precios en productos y servicios estatales desde el 1 de enero, desde la subida del transporte hasta el incremento 20 veces del precio del pan normado.

Durante el encuentro, la funcionaria reconoció que, ante el reclamo popular, en el ámbito estatal se han modificado en los últimos días los precios en la heladería Coppelia, los parques de diversiones, la tercera categoría de la gastronomía popular, la merienda escolar y el Sistema de Atención a la Familia (SAF).

Los precios de las entradas a los parques ahora son: Forestal y Finca de los Monos, 10 cup los niños y 20 los mayores; Expocuba y Maestranza: 2.00 cup los niños y 5.00 los adultos; Zoológico Nacional: incluye recorrido, 15.00 y 20.00 cup, niños y adultos, respectivamente; y Jardín Zoológico (zoológico de 26) y Acuario, 5:00 cup los niños, y 10 los mayores; la Isla del Coco y Parque Mariposa, 2.00 pesos. En el caso de los equipos: niños 5.00 cup y adultos 10.00, en Expocuba, Mariposa y La Isla del Coco; y Maestranza, 5.00 solo para niños.

Desde que se anunció el proceso de ordenamiento monetario y se dieron a conocer no solo las conversiones de CUC a CUP, sino el aumento de precios a servicios básicos, transporte, alimentación y recreación, el Gobierno ha dado marcha atrás en más de una ocasión en respuesta a una fuerte presión popular.

El 28 de diciembre, el Jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, anunció la disminución de las tarifas eléctricas, uno de los aumentos más criticados por la población, y la reducción del precio de las balitas de gas licuado de 213 a 180 CUP. No obstante, al comparar dichas reducciones con los precios que estuvieron vigentes hasta el último día de 2020, los precios continúan siendo elevados.