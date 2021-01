Cubano que come cactus causa asombro en pueblo de Santiago de Cuba

Circula en redes sociales un sorprendente vídeo en el que un cubano se come un cactus a mordida limpia ante el asombro y las risas de un grupo de amigos del barrio.

“Esto es en La maya, Santiago de Cuba. Este señor se está comiendo un ataja negro, es un cactus. Oigan la leche que suelta ese cactus si te cae en los ojos te deja ciego”, escribió en Facebook José Batista Falcón, activista de la UNPACU que compartió las imágenes.

En el vídeo -de poco más de tres minutos de duración- se ve al hombre comer el cactus sin titubear.

A la pregunta “¿cómo tú te sientes comiendo eso?”, respondió: “esto para el cuerpo”, y acto seguido añadió que eso es “un don” que Dios le dio.

El hombre, que en el vídeo aparece vestido de militar, precisa que lleva tres años comiendo ese tipo de cactus.

“Él no quiere carne de res. Eso alimenta más que la carne de res”, bromea uno de los presentes, y en general lo alientan con frases como “aché pa ti”, “salud pa usted”, y otras parecidas. No obstante, algún viandante le pide que no lo haga.

Las imágenes han generado una gama de reacciones que van de la risa al estupor. Por otra parte, no es la primera vez que circula en redes sociales vídeos de cubanos comiendo cosas insólitas.

En septiembre de 2019 ya se viralizó las imágenes de un cubano cocinando y comiendo el Caracol Gigante Africano, vídeo que también generó polémica y reacciones encontradas.

Aunque existen especies de cactus que son comestibles -como el Nopal- y aunque ciertamente en el caso del Caracol Gigante Africano se consume en algunos países del mundo, tratándose de Cuba cuesta no asociar imágenes similares a la escasez de alimentos que reina en la isla.

El propio Gobierno cubano es el que en ocasiones marca extraños caminos para solventar la crisis alimentaria. A finales de diciembre generó polémica la intención de fomentar la crianza y comercialización del curiel como “alternativa rápida y sostenible para alcanzar la soberanía alimentaria”, llamado recurrente del régimen ante la severa escasez de comida.

La voluntad de incentivar la crianza del cuy en Cuba para el consumo alimentario llegó luego de que Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, dijera en septiembre que se estaba organizando un programa de desarrollo de especies de animales destinadas a la producción de alimentos, entre las cuales se encontraban "gallinas decrépitas".

Previamente, la otra propuesta alimentaria del Gobierno cubano fue el avestruz. En abril de 2019, Guillermo García Frías, director de la Empresa Nacional Flora y Fauna de Cuba, afirmó durante una emisión de la Mesa Redonda que en el país se estaba fomentando la crianza del avestruz, que definió como un ave capaz de producir “más que una vaca”.