Dejan abandonado en la calle a un fallecido en El Vedado: "Vino la ambulancia, le pusieron una sábana encima y se fueron"

Foto © Captura de video de Facebook / Avana De La Torre

Un hombre falleció el pasado sábado en la intersección de las calles F y 11, en el barrio de El Vedado, La Habana, tras una prolongada demora en la llegada de la ambulancia, según un video difundido en Facebook por la periodista independiente Avana de la Torre.

De acuerdo con testigos presenciales, el hombre cayó al suelo en plena vía pública y quienes estaban cerca comenzaron a llamar al servicio de emergencias. La ambulancia tardó "muchísimo" en llegar y cuando finalmente apareció, el hombre ya había fallecido.

Los paramédicos le colocaron una sábana encima y se marcharon sin recoger el cuerpo.

El cadáver permaneció en la acera durante horas, rodeado de transeúntes, hasta que la ambulancia regresó por segunda vez para llevárselo.

Un testigo que grabó la escena lo dejó claro: "Hace exactamente dos horas y cuarenta minutos que el señor falleció y todavía está ahí. Ahí está tirado todavía. La ambulancia ni se ha bajado nadie de ahí. Todo sigue igual".

Las autoridades cubanas no emitieron declaración alguna sobre el incidente ni revelaron la identidad del fallecido.

Avana de la Torre lo resumió sin rodeos: "Esta es la Cuba comunista: la gente completamente desprotegida, las ambulancias no llegan a tiempo, los medicamentos no están, los hospitales están destruidos y la dictadura sigue viviendo del triunfalismo, de las marchas obligadas, de la mentira y de sus grandes discursos vacíos".

La activista añadió: "Mientras hablan de 'potencia médica', un cubano muere en una calle esperando una ambulancia que no llegó a tiempo".

El caso no es un hecho aislado. En abril de 2026, Alexis Rosales Aldama murió en Santiago de Cuba tras esperar más de cuatro horas una ambulancia, y su esposa denunció que el Sistema Integrado de Urgencias Médicas respondió que "una ambulancia no salvaba vidas". En enero de 2026, el expolicía Yordanis Beltrán Beltrán, de 42 años, murió en la misma ciudad tras una demora superior a dos horas.

La crisis del sistema de emergencias médicas en Cuba está documentada y reconocida por el propio régimen. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió en febrero de 2026 ante la Associated Press que el sistema de salud cubano está "al borde del colapso", con ambulancias sin combustible y apagones de hasta veinte horas diarias.

El propio ministerio reconoció que el sistema de ambulancias cubrió apenas el 39,6% de la demanda de emergencias en 2023.

Como respuesta a ese colapso, el régimen incorporó apenas 25 ambulancias eléctricas en febrero de 2026 para una población de más de 11 millones de habitantes, una cifra que expertos calificaron de parche insuficiente.

A eso se suma que solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible en farmacias y hospitales, y que hay más de 96,000 cirugías aplazadas en todo el país.

El contraste con el discurso oficial resulta brutal. Mientras el régimen se autoproclamó históricamente "potencia médica" y exporta médicos a decenas de países, un ciudadano yacía muerto en una acera de La Habana durante casi tres horas sin que nadie lo recogiera.